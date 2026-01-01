«Partons, la mer est belle», un premier opus pour l’Ensemble Renouveau

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Dans le but d'ériger des ponts entre les musiques classique, traditionnelle et populaire, l'Ensemble Renouveau présente son tout premier album intitulé Partons, la mer est belle, qui se veut un grand hommage aux airs des cahiers de La Bonne Chanson, ces recueils patrimoniaux de l’héritage musical folklorique canadien.

Au sein de ce quintette fondé en 2017, on retrouve la Mariveraine Evelyne Larochelle, une chanteuse soprano qui a accordé une entrevue vidéo à EnBeauce.com, pour parler de sa carrière et de ce tout premier opus de la formation.

Reconnue pour son timbre de voix riche et chaleureux, ainsi que pour sa personnalité scénique généreuse, Evelyne est diplômée du Conservatoire de musique de Québec, sous la supervision de la mezzo-soprano Sonia Racine et du coach vocal Martin Dubé, où elle a obtenu le Prix avec distinction.

Elle est également boursière de la prestigieuse Fondation pour les jeunes chanteurs lyriques canadiens de Jacqueline Desmarais, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, de la Fondation des Amis et Anciens du Conservatoire de Québec, et de la Fondation Hans-Jürgen Greif. Elle continue son perfectionnement avec le Vetere Studio auprès de la soprano italo-canadienne Maria Vetere.

La soprano, qui habite maintenant à Québec, a chanté avec Opera Niagara à Niagara Falls, Operavision à Busseto en Italie, l’Opéra de Québec, l’Orchestre symphonique de Lévis, l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, le chœur des Rhapsodes, le chœur de la Colline et le chœur du Vallon, l’organisme Tempêtes et Passions, le Festival d’opéra de Saint-Eustache, la série Musique de chambre à Sainte-Pétronille et les poètes de l’Amérique française. Parmi son répertoire de prédilection on compte les rôles suivants : Mimi (La Bohème de Puccini), Amina (La sonnambula de Bellini), Elvira (I Puritani de Bellini), Fiordiligi (Cosi fan tutte de Mozart), Ginevra (Ariodante de Haendel), Cleopatra (Giulio Cesare de Haendel).

Démocratiser le classique

La jeune femme fait partie des membres fondateurs du groupe qui s'est donner pour mission de démocratiser la musique classique dans les différentes régions du Canada. Outre Evelyne, l'ensemble comprend Carole-Anne Roussel (soprano), Jessy Dubé (violon), Bruce Gaulin (piano), et Simon Desbiens (violoncelle), ce dernier ayant assuré les arrangements, les compositions et la direction musicale de l'album.

Les 19 pistes de l’album, dont plusieurs sont bien connues du grand public – Partons, la mer est belle; M’en revenant de la jolie Rochelle; Mon père a fait bâtir maison; La belle Françoise; Mon père n’avait fille que moi; Au chant de l’alouette... –, sont interprétées selon une esthétique propre au groupe, tantôt par des arrangements épurés, tantôt par des grandes envolées romantiques et lyriques. Elles sont ainsi «renouvelées» par cette couleur qui confère au quintette son unicité et sa signature musicale.

L'album Partons la mer est belle est disponible en format numérique ou en disque compact (CD) sur le site web de l'Ensemble Renouveau que l'on puis atteindre en cliquant ici.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Evelyne Larochelle en appuyant sur la flèche de lecture en début d'article.