Baseball: les Jarrets Noirs renaissent après trois ans d'absence

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Après trois saisons d’arrêt, l’équipe des Jarrets Noirs fera officiellement son retour à Saint-Georges pour la prochaine saison de la Ligue senior majeure du Québec.

L’annonce a été confirmée récemment par Bernard Parent, désormais coordonnateur de l’organisation, rencontré dans le cadre d’une entrevue portant sur ce retour attendu par plusieurs amateurs de baseball à Saint-Georges.

« Ce qui a rendu possible le retour des Jarrets cette année, c’est la relève qui a gradué et qui a vieilli. On a eu le bassin des juniors qui est monté. Ils sont venus nous voir et ont dit : regarde, on aimerait ça pouvoir continuer à jouer au baseball », a lancé Bernard Parent.

Des démarches ont ensuite été entreprises auprès de la ligue, mais aussi auprès d’anciens joueurs de l’organisation. « On a fait le tour aussi des anciens Jarrets Noirs qui voulaient jouer avec nous », précise-t-il.

Un engouement toujours présent en Beauce

L’organisation dit avoir rapidement constaté que l’intérêt pour le baseball n’avait pas disparu à Saint-Georges, malgré l’absence de l’équipe depuis 2023.

« Je pense que les gens s’ennuyaient beaucoup du baseball à Saint-Georges. C’était un happening du vendredi soir l’été. On avait eu ça pendant 11-12 ans », souligne Bernard Parent.

Il ajoute que cet attachement s’est aussi manifesté du côté des partenaires et des joueurs. Il n'a pas été difficile de trouver des entreprises motivées à les accompagner.

Pour cette nouvelle saison, les Jarrets Noirs miseront sur un mélange de vétérans et de jeunes joueurs issus du circuit junior. Parmi les lanceurs, l’organisation pourra notamment compter sur le retour de Jimmy Chabot et de Maxime Beaulieu, ainsi que sur Anthony Fortin et Samuel Lachance. « On va avoir les deux qui s’en viennent, un gaucher et un droitier », mentionne Bernard Parent, en parlant du duo Chabot-Beaulieu.

Du côté des joueurs de position, plusieurs anciens visages seront de retour, dont Frédéric Parent et Bernard Parent lui-même, en plus de Jonathan Gilbert. De jeunes joueurs comme Pavel Veilleux, Benjamin Veilleux et Raphaël Paquet s’ajouteront également à l’alignement.

« Je pense qu’avec ces joueurs-là, on va avoir une très bonne défensive, beaucoup de beaux jeux, quelques frappeurs de coups de circuit, mais beaucoup de frappeurs de coups sûrs », estime-t-il.

Une rivalité régionale également de retour

La présence de Sainte-Marie dans la ligue devrait également raviver une rivalité bien connue dans la région. « Avec Sainte-Marie, ça va nous faire une belle rivalité aussi », souligne-t-il, rappelant que ces affrontements attiraient des foules importantes lors des saisons précédentes.

Il estime d’ailleurs que l’engouement devrait se refléter dans les estrades. « Je pense qu’il va y avoir beaucoup de monde aux parties. »

Avant le début officiel de la saison, les partisans auront l’occasion de voir l’équipe à l’œuvre lors d’un tournoi préparatoire. « Il y a le tournoi du 7 au 10 mai qui va vous montrer un peu le calibre de la ligue, indique Bernard Parent. Vous allez voir nos Jarrets, on les a faits deux équipes pour pouvoir avoir nos huit équipes. »

L’organisation dit maintenant avoir hâte de retrouver son public. « L’équipe a hâte de les revoir sur le terrain, dans les estrades. […] Je pense qu’ils faisaient partie de pourquoi que l’équipe avait autant de succès », a-t-il conclu.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue avec Bernard Parent ci-dessus.