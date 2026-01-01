Marcel Paré tourne la page après 26 saisons avec le Cool FM

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L’organisation du Cool FM de Saint-Georges a rendu hommage à son statisticien Marcel Paré, le 29 mars dernier, à l’issue du match nunméro 7 de la série demi-finale face à Thetford Mines, alors que celui-ci a annoncé mettre fin à son implication après 26 saisons.

Rencontré ce mercredi 8 avril par EnBeauce.com, il est revenu sur ce parcours de plus d’un quart de siècle passé dans l’ombre, mais au cœur du hockey beauceron.

« Ça fait au-delà de 25 ans que je fais les statistiques pour le Garaga, CRS Express et Cool FM, raconte-t-il d’entrée de jeu, rappelant avoir débuté très jeune. J’ai commencé à faire des statistiques à 17 ans pour le collégial AAA. »

Pendant les matchs, son travail exigeait une concentration constante, loin des émotions ressenties dans les gradins. « Pendant une partie, je n’ai pas le temps d’être émotif […] Je dois écrire qui a lancé, de quel endroit et les cinq joueurs sur la glace. » À cela s’ajoute la transmission des données à la ligue en temps réel, une tâche qui laisse peu de marge. « Entre le but et la mise au jeu, il n’y a pas 20 secondes. S’il y en a 10, on est chanceux. »

Un rôle souvent méconnu du public, mais indispensable au fonctionnement des rencontres.

Des moments marquants à travers les années

Au fil de ses quelque 1 500 matchs, Marcel Paré a été témoin de nombreux moments marquants de l’organisation, notamment les conquêtes de la Coupe Allan. Il se souvient particulièrement de la victoire de 2002, à Powell River. « Quand on a gagné la Coupe Allan pour la première fois, ça a été souligné à la Chambre à Québec. On a été reçus, on a signé le livre d’or. »

Deux ans plus tard, en 2004, Saint-Georges accueillait la compétition. « On était vraiment très forts. […] Ça a été une Coupe Allan, pas facile, mais disons moins difficile que la première. »

Son retrait s’inscrit aussi dans un contexte personnel plus difficile, alors qu’il combat un cancer depuis plus d’un an. « Avec le cancer que j’ai eu cette année, ça limitait mes déplacements et je prenais un peu moins de plaisir, confie-t-il. Malgré cela, il a continué d’assister aux matchs locaux. Ça me forçait à sortir et à voir du monde, c’était la raison principale. »

Il souligne également le soutien reçu de l’équipe. « Les gars ont été très présents, ils m’ont donné beaucoup d’ondes positives. »

Un regard tourné vers la relève

Avant de quitter, Marcel Paré souhaite transmettre un message à ceux qui poursuivent l’aventure. « N’oubliez pas ceux qui sont passés avant vous, lance-t-il en invitant également à continuer de faire évoluer le club. Continuez à vous recréer, à vous améliorer, à aller chercher d’autres nouveaux talents. »

Après 26 saisons, il estime simplement que le moment était venu. « Comme dans le film "Pay it forward", donner au suivant, j’ai beaucoup donné, c’est le temps que je me retire. »

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre entrevue vidéo avec Marcel Paré ci-dessus.