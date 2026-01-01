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Commerce de Saint-Victor

La médaille de l'Assemblée nationale décernée à l'entreprise Armand Lapointe Équipement

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9 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Dans le cadre d'une cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel du parlement de Québec, la médaille de l'Assemblée nationale a été décernée à l'entreprise Armand Lapointe Équipement, de Saint-Victor.

C'est le député de Beauce-Nord. Luc Provençal, qui a effectué la remise aux représentants du commerce, dont le fondateur lui-même, Armand Lapointe.

Depuis plus de 60 ans, la compagnie vend et répare une panoplie d'outils en foresterie, pour l'entretien paysager et autres tâches, qui vont de la scie à chaîne, jusqu'aux tondeuses et tracteurs à pelouse, en passant par les souffleuses à neige.

De même, l'atelier de réparation mécanique est particulièrement actif et la clientèle qui le fréquente déborde très largement du territoire de Saint-Victor!

Le commerce est aujourd’hui une référence dans son domaine remportant de nombreuses distinctions à l’échelle canadienne. L'an dernier, le détaillant avait remporté le prix Rayonnement du Gala des Bâtisseurs Victorois.

Pendant plus de 50 ans, Armand Lapointe, et sa conjointe Lise Cloutier, ont travaillé ensemble à faire prospérer le commerce. Maintenant à la retraite, l’entreprise est sous la direction de leur fils Marco, et de leur petit-fils Raphaël.

 

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