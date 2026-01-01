Une nouvelle coupe, une même fierté pour les parents de Marie-Philip Poulin

Après cinq médailles olympiques, une dizaine de médailles des championnats du monde et de nombreux prix individuels, Marie-Philip Poulin a coché un nouvel objectif professionnel en remportant la Coupe Walter ce mercredi avec la Victoire de Montréal.

Son succès rend toute la Beauce fière de cette athlète de 35 ans qui a frappé ses premières rondelles dans son sous-sol, à Beauceville, alors qu’elle n’était qu’une petite fille.

Aujourd’hui au sommet de sa carrière de hockeyeuse professionnelle, ses parents continuent de la suivre comme au premier jour. « Quand on est monté pour les deux derniers matchs, je disais “C’est pas drôle, elle est rendue à 35 ans et on monte encore la voir jouer comme quand si c’était un petit enfant” », a raconté sa mère, Danye Nadeau, en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. « On a essayé de faire de notre mieux, comme tous les parents font. »

Ils étaient donc à Ottawa ce mercredi soir lorsque Marie-Philip a soulevé la Coupe Walter pour la première fois. « C’est encore plus apprécié de voir encore un bel accomplissement pour Marie-Philip, parce que il va y en avoir de moins en moins, les années passent. (...) Quand la game a fini, on a été sur la glace avec toutes les joueuses, avec la coupe, on a pris des photos de famille. Après ça on est allé à l'hôtel où les filles étaient parce qu’on avait une salle réservée pour les familles proches puis on a célébré avec toute l'équipe puis ça a été vraiment agréable! »

Danye a également expliqué à EnBeauce.com à quel point toute l’équipe avait une volonté très forte de remporter cette coupe. « Comme elle le disait, elles avaient une très bonne équipe et toutes les filles se sont battues pour faire les séries. Elles ont toutes travaillé fort pour ça. On est vraiment fier de toute l'équipe. »

Après une saison bousculée par une blessure au genou, la numéro 29 devra profiter de l’été pour se rétablir. « Cet été, ça va être de rétablir sa blessure au niveau de son genou parce qu'elle a joué avec une blessure. Après on ne sait pas ce qui va se passer. (...) À chaque fois qu'elle rentrait dans une bande, on était un peu stressé de voir ce qui pouvait arriver, une blessure encore pire. C’est tout le temps tannant, mais elle s’en est bien sortie jusqu'à la toute fin. C'était quand même le temps que ça finisse », a détaillé sa maman.

Cependant, il faut savoir que Marie-Philip souhaite continuer à jouer au hockey, parce qu’elle aime ce sport. Quoi qu’il en soit, elle n’en sera jamais bien loin.

Soutenu par sa ville natale

À Beauceville, sa ville natale, le maire Patrick Mathieu est encore épaté par les accomplissements de la capitaine de la Victoire de Montréal. « Je suis vraiment fier de son parcours et du leadership qu’elle représente. J’ai toujours dit que l'inspiration qu'elle pouvait donner pour les jeunes, c’est tellement merveilleux. C'est une athlète accomplie. »

Selon lui, Marie-Philip Poulin est un modèle pour tous. « Elle démontre que tout est accessible pour tout le monde, quand on a la volonté ça nous permet d'aspirer aux plus grandes ambitions puis de les atteindre. (...) Je pense que c'est pas la Sidney Crosby du hockey c'est Sidney Crosby qui devrait se référer à Marie-Philip. Elle a accompli quelque chose de grandiose. »

D’ailleurs, elle sera de visite à Beauceville le 12 juin prochain. Elle profitera de son passage dans la région pour rencontrer des élèves et prononcer un discours en soirée sur l’île ronde.

Pour le maire Mathieu, le rayonnement de l’athlète dépasse les frontières de la Beauce. « La graine a été plantée à Beauceville, mais la fleur se répand à la grandeur de la planète. »

La fierté de toute la Beauce

Dans une courte vidéo publiée sur Facebook, la mairesse de la ville de Saint-Georges, Manon Bougie, a félicité les gagnantes de la Ligue profesionnelle de hockey féminin. « On est fier de l’essor du hockey féminin et de Marie-Philip Poulin qui fait briller toute la Beauce. »

Enfin, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a lui aussi félicité la Victoire de Montréal et souligné le succès de la capitaine. « Un moment d'histoire. Du cœur et des tripes. De la discipline. Des modèles pour toute une génération. Merci pour les émotions. Bravo aux parents, aux entourages et aux proches. Fier d'être Beauceron. »

Jason Groleau, député fédéral de Beauce, et Luc Provençal, député de Beauce-Nord, ont eux aussi fait mention de cette victoire.