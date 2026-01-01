La Chouette Boulangère: le rêve de Nataly et Juan se réalise

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Par amour du pain au levain, Juan Pouzet et Nataly Patricia Pino Romero ont créé l'entreprise La Chouette Boulangère.

Nataly a grandi au Honduras où elle adorait manger chez sa grand-mère. Attirée par les bonnes odeurs de sa cuisine, elle aspirait elle aussi à faire de bonne recette et notamment du bon pain. « Elle faisait tout à partir de rien. (...) Il y avait toujours une odeur particulière dans sa cuisine, celle du pain qui sort du four », se souvient la boulangère. Cependant, elle aura dû attendre son adolescence pour que sa tante, moins introvertie que sa grand-maman, lui montre comment faire.

Les années sont passées et Nataly a délaissé cette passion jusqu’à son arrivée au Québec, en 2022, pour retrouver son mari Juan. « Comme j’étais séparée de ma famille, je pleurais beaucoup et la cuisine était mon refuge », a-t-elle expliqué. « Je cuisinais beaucoup et surtout du pain. On mangeait du pain tout le temps. Mais j’ai commencé avec de la levure commerciale. »

Un jour, elle est tombée sur une vidéo qui détaillait comment faire son propre levain et elle a décidé de se lancer. « J’ai commencé et je suivais tout au pied de la lettre. J’avais mon journal de fermentation où je décrivais ce que je voyais, comment ça sentait, le volume, etc. Puis j’ai commencé à faire du pain avec. La première fois j’étais vraiment contente! » Pendant deux ans, elle a parfait ses connaissances et son levain pour faire une production plus régulière jusqu’à entreprendre de vendre ses produits. « Je me suis dis, je veux faire du pain tout le temps, c’est ça que je veux faire de ma vie! Ça me rend heureuse. »

Aujourd’hui, Juan et Nataly produisent une trentaine de pains par semaine pour des commandes et des marchés. « Maintenant on fonctionne par précommande et on produit juste une fois par semaine. (...) Ça nous permet d'apprendre, de grandir tranquillement et de se faire connaître. On est vraiment content et on apprécie chaque personne qui décide d'acheter notre pain. »

À l’avenir, ils aimeraient ouvrir leur propre boulangerie à Saint-Georges pour offrir un endroit chaleureux à leurs clients où ils pourraient vendre plus de produits variés.

Apprenez-en plus sur le levain et la Chouette boulangère, dans l’entrevue vidéo ci-dessus.

Pour commander, Nataly et Juan sont joignables sur leur page Facebook La Chouette Boulangère.

