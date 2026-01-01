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Vice-champion du Canada

À 17 ans, Noah Bizier forge son mental sur le ring

durée 18h00
18 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

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Natif de Saint-Éphrem, le boxeur Noah Bizier est champion du Québec et vice-champion national dans la catégorie 75kg.

Le Beauceron a commencé la boxe à 9 ans, au Club De Boxe Hubert Poulin à Saint-Georges, avant de poursuivre dans un club de Thetford. « C'est vraiment à partir de là que je me suis mis à enchaîner les combats. J'ai eu une belle ascension avec ce club », a-t-il expliqué en entrevue avec EnBeauce.com.

Depuis plusieurs mois, il s’entraîne à Rimouski où il est parti suivre des études en Techniques policières. « Je suis tombé en amour avec le club là-bas. C'est plein de gens vraiment agréables. Il y a tout le temps du nouveau monde qui vient mettre les gants avec nous pour qu'on s'améliore. Depuis que je suis avec eux, ça va très bien. J’ai eu beaucoup de victoires et pas beaucoup de défaites », a précisé Noah.

Cette saison, au tournoi des Gants dorés il a remporté le titre de Champion du Québec, puis il s’est qualifié pour les Championnats nationaux. En finale, il s’est incliné devant le Champion d’Ontario après un match douloureux, mais très serré. 

Toujours se surpasser

Deux mois avant de participer aux Championnats nationaux, Noah a mis son corps à rude épreuve pour être capable d’enchaîner les différents combats de la compétition. Cette rigueur et ce genre de défis sont justement ce qui lui plaît dans son sport.

« C’est un sport qui te tient très en forme, c’est vraiment le fun ! (...) Je trouve que c’est un sport qui met ton mental à l’épreuve et c’est de quoi que je recherche », a expliqué le boxeur de 17 ans. « Ça prend beaucoup de discipline la boxe et ça se transmet dans mes études, j'ai moins de misère à étudier parce que justement, la discipline se transmet d'une étape à l'autre de ma vie. »

Découvrez son parcours et sa passion dans l’entrevue vidéo ci-dessus.

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