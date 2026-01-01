Berthe Bisson fait revivre les objets depuis 25 ans

Voir la galerie de photos

Originaire de Saint-Georges, Berthe Bisson poursuit à 84 ans sa passion pour les antiquités dans sa boutique Antiquités Au Vieux Hang'Art, aujourd’hui située à Saint-Côme-Linière.

Après avoir tenu un commerce pendant 14 ans à Notre-Dame-des-Pins, l’antiquaire installée depuis deux ans dans son nouveau local continue de chercher, choisir et mettre en valeur des objets chargés d’histoire, un métier qu’elle exerce depuis 25 ans. EnBeauce.com est allé la rencontrer.

« Vous savez, être antiquaire, c’est beaucoup de joie, mais c’est aussi beaucoup de travail », résume-t-elle.

La Beauceronne décrit son quotidien comme une succession de recherches, de déplacements, de trouvailles et de rencontres. Avec les années, les gens ont appris à la connaître et l’appellent lorsqu’ils ont des objets à vendre. « Parfois, je n’achète pas parce que je suis sélective dans mes choix. Mais parfois, je reviens le cœur en excitation parce que je fais des trouvailles extraordinaires en pensant : “Oh, ça serait beau dans mon magasin! Puis mes clients aimeraient ça.” »

Pour Berthe Bisson, chaque objet doit trouver sa place. Une fois acquis, il faut le transporter, le nettoyer, l’exposer et l’intégrer dans un décor qui donnera envie aux visiteurs de s’y attarder. Ce qui la passionne encore aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’objet lui-même, mais la réaction qu’il provoque.

« Quand je vois les gens entrer, puis qu’ils sont excités, je vois l’ébahissement dans leurs yeux. Pour moi, ça fait ma journée. » Elle aime aussi voir les visiteurs revenir au comptoir avec une trouvaille en main, puis repartir aussitôt explorer une autre section de la boutique.

Des anecdotes qui restent

En 25 ans de métier, certaines histoires l’ont particulièrement marquée. Elle se souvient notamment d’un couple venu chercher un divan victorien. La visite s’est finalement transformée en achat beaucoup plus important que prévu. « Ils les trouvaient tous beaux. Mais là, ils ont acheté quatre ensembles de divans. Ça, je n’avais jamais vu ça dans ma carrière. J’étais aux oiseaux. »

Elle raconte aussi l’histoire d’un grand miroir en fer forgé, décoré de figures de femme en bronze, qu’elle venait à peine d’installer dans son magasin. « J’étais en pâmoison devant. Il est resté là à peu près deux heures. Il est arrivé un client, puis il était en amour avec, et puis c’est parti. »

Ces moments font partie du plaisir du métier, tout comme les souvenirs de ses débuts, lorsqu’elle parcourait les routes avec son mari, une voiture et une remorque pour aller chercher ses premières acquisitions. Elle se rappelle d’un ensemble de chambre transporté dans leur remorque, si beau que des automobilistes les klaxonnaient sur la route.

« Tout d’un coup, il arrive une automobile à côté de nous autres et il dit : “Madame, votre set de chambre, il est à vendre?” » L’ensemble a finalement été vendu avant même d’arriver au magasin.

Des objets qui racontent des histoires

Dans sa boutique, Berthe Bisson aime présenter des pièces qui ont du caractère. Lors de notre passage, elle a notamment montré une œuvre représentant Diane Dufresne, réalisée avec des matériaux qui rappellent des abat-jours de broche.

Elle s’arrête aussi devant des chapeaux des années 1920, des sacoches anciennes, une laveuse d’époque, un miroir ovale en bois, un service de vaisselle anglais datant d’environ 1890 ou encore un ensemble de chambre Art déco des années 1920. Chaque pièce vient avec son histoire, parfois son lieu d’origine, parfois le souvenir de la personne qui l’a possédée.

C’est ce lien entre les objets et les gens qui semble nourrir encore sa passion.

À Saint-Côme-Linière, Berthe Bisson souhaite continuer à accueillir les visiteurs avec la même curiosité et la même énergie. Son souhait pour la suite est simple. « Je demande d’avoir la santé et de garder ma passion et mon émerveillement. Ce sont les choses qui comptent le plus quand on veut être vendeur. »

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre reportage vidéo avec Berthe Bisson ci-dessus.