Les choses qui nous liaient: l'album imparfait de Laurence Castera

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Sept ans après la sortie de son deuxième album, le Beauceron Laurence Castera sortira son nouvel opus Les choses qui nous liaient le 21 avril.

Pour l’occasion, EnBeauce.com s’est entretenu avec l’artiste de Saint-Philibert. « C’était comme un sept ans accidentel », a-t-il expliqué d’entrée de jeu. Son deuxième album est sorti en 2019 et une importante tournée devait en découler, jusqu’à ce que la pandémie vienne perturber ce programme. « Ensuite mon deuxième album était un peu trop vieux pour le vendre à des salles ou des festivals en 2022.» Il lui a fallu alors quelque mois et des expériences à raconter pour reprendre l'écriture. Le temps de travailler un nouvel album et finalement sept années sont passées.

Intitulé Les choses qui nous liaient, ce nouvel album parle justement des liens entre les humains. « C’est les liens que j’entretiens avec les gens proches de moi et les liens universels, que tout le monde vit. (...) Je me suis rendu compte que finalement chaque chanson parle d’un lien qu’on peut avoir avec quelqu’un. »

Parmi ses nouvelles chansons, Laurence nous raconte le contexte d’écriture de Vague. « C’était pendant un atelier d’écriture à Petite Vallée où on se partageait des souvenirs. J’étais en paire avec une fille qui me racontait un souvenir presque banal disant qu’elle avait pris des cours de clowns. (...) Cette chanson est née de cette conversation pour réaliser qui on est vraiment. » Le thème est resté également dans la production de ce titre, qui se veut simple avec la voix de sa co-réalisatrice Salomé Leclerc.

L’artiste a voulu aller plus loin dans cet aspect brut avec sa technique d’enregistrement pour ce projet. Avec seulement quelques micros éparpillés dans une pièce, il s’est entouré de musicien.ne.s de qualité pour créer des chansons qu’on pourrait considérer comme des maquettes. « Ça donne quelque chose d’imparfait. On jouait les chansons en se disant qu’on allait les refaire, mais finalement je n’ai pas voulu les refaire », a précisé le Beauceron. « C’est un album complètement live, on a rien corrigé. (...) En l’écoutant on peut remarquer des bruits, on entend le train passer dans une des chansons notamment. »

Laurence Castera espère finalement pouvoir faire une tournée avec ce nouvel album pour en profiter plus que le précédent.

Apprenez-en plus sur la production de cet album et son univers dans l'entrevue ci-dessus.