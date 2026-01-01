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Grand bénévole de Beauceville

Les funérailles de Gilles Veilleux auront lieu le 1er août

durée 14h00
24 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les funérailles du Beaucevillois Gilles (Favo) Veilleux seront célébrées le samedi 1er août prochain.

Décédé lundi à l'âge de 86 ans, il a été pendant plus de 60 ans un pilier du bénévolat de la communauté, en s'impliquant dans multiples organismes et associations, dont principalement le milieu sportif.

La famille recevra les condoléances en l'église Saint-François de Beauceville, à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré dès 10 h 30. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.

Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, à l'attention du CHSLD de Beauceville.

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