Visite à la Cidrerie L'Enraciné: un verger hors du commun à La Guadeloupe

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Lorsque Alain Beauséjour a découvert que 600 pommiers sauvages se trouvaient sur sa terre à La Guadeloupe, il a décidé de se lancer dans la production de cidre.

Il y a 50 ans, sa terre servait à la production de foin pour une ferme laitière. Laissée à elle-même pendant des décennies, elle s’est transformée en forêt. Voyant que des arbres fleurissaient, Alain a décidé un jour de tailler quelques pommiers pour profiter du paysage printanier. Petit à petit, il a finalement nettoyé ses cinq hectares et à découvert le trésor naturel qui s’y trouvait: 600 pommiers de 600 variétés différentes.

« Ça a été un choc, j'ai pas allumé tout de suite », a expliqué le propriétaire. Après s’être renseigné auprès de professionnels, il s’est donné l’objectif de bâtir une cidrerie, un projet de relève agricole avec son fils Simon. « On considérait qu’on avait un cadeau dont on se sentait responsable et qu’il fallait protéger ce patrimoine génétique là. »

Entre la découverte du potentiel de ses arbres et la première bouteille, il s’est passé une dizaine d’années. « Quand j’ai commencé ça ressemblait plus à un bois. Après 40 ans c’était vraiment en friche, je suis rentré là dedans avec la scie mécanique puis on a récupéré la prairie et maintenant c’est le petit sécateur. »

Inspiré par le côté sauvage de sa terre, Alain laisse la nature vivre à son rythme. Il n’y a pas de fertilisation, ni d’irrigation. « C’est un verger spontané et ce principe-là on l’a transporté dans la cidrerie pour faire des cidres à fermentation spontanée. On ajoute pas de levures, pas de sucres et on laisse les fermentations se faire le plus lentement possible pour avoir des cidres exceptionnels. »

Aujourd’hui, la Cidrerie l’Enraciné compte déjà deux cidres récompensés. La cuvée Vieille Branche 2023 a reçu une médaille d’or à la Sélection Mondiale des Vins 2025 et la cuvée Bois Libre 2024 a obtenu la médaille d’argent à la Coupe des Nations édition 2026.

L’équipe de journalistes d’EnBeauce.com s’est rendu sur place pour découvrir ce verger hors du commun. Rendez-vous dans le reportage vidéo ci-dessus.