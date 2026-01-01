À Saint-Séverin, Cameron Olsen construit des bateaux et cultive une saine façon de vivre

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Il y a quelques semaines, Cameron Olsen s’est vu remettre un Prix du patrimoine, dans la catégorie Porteur de tradition, par la MRC Beauce-Sartigan pour sa maîtrise et son savoir-faire rare en construction artisanale d’embarcations traditionnelles. EnBeauce.com l’a rencontré.

Cameron Olsen est né en Nouvelle-Zélande. Lorsqu’une amie vivant ses derniers jours lui a conseillé de voyager, Cameron a pris ses mots pour une bonne parole. Il est donc parti pour visiter notamment l’Inde, l’Australie, il a même traversé un océan en voilier. Quelques années plus tard, il a reçu un héritage dont il s’est servi pour s’installer à Montréal. Trente cinq ans après, il est toujours établi au Québec et vit désormais dans une jolie maison au cœur du village de Saint-Séverin.

Passionné par la construction de bateau, il a réaménager sa grange pour en faire son atelier. « Construire un bateau c’est pas comme un meuble, c’est un transport, mais c’est plus que ça. Il y a quelque chose dans la forme d’un bateau qui représente le passage avec le moins de résistance, c’est presque comme une métaphore pour la façon dont on aimerait vivre. Pouvoir passer à travers la vie avec le moins d’obstacle et surmonter les vagues en restant toujours intact », a précisé Cameron.

Au fil des années, il a eu plusieurs projets dont la construction de la chaloupe jaune de l’émission La vraie nature, un bateau de pêche vietnamien pour le film Ru et dernièrement il a réalisé les six chaloupes d’une épreuve du jeu Les Traîtres.

« Embarquer dans la construction de bateaux, ça me consomme beaucoup », a expliqué le Beauceron d’adoption. Cela lui a coûté une relation par le passé et à ce moment-là il avait décidé de changer de carrière. Cameron est donc devenu naturopathe.

« Quand j’ai commencé à me faire poser des questions par les clients, je me suis rendu compte que malgré toutes mes études, je ne connaissais rien qui pouvait vraiment aider les gens. Ça prend beaucoup d’expérience et de lâcher prise pour pouvoir écouter ce que les gens ont à dire par rapport à leur situation particulière et sur leur santé, ainsi qu’une bonne connaissance de la nutrition et comment le corps réagit. » Il a donc approfondi ses études et souhaitait avoir un endroit pour jaser de la nutrition et du corps directement avec les gens.

Ainsi, avec sa conjointe actuelle, ils ont ouvert la Maison Koru où ils servent des petits plats, des cafés et des collations santé du lundi au vendredi. C'est à cet endroit que nous l'avons rencontré.

Découvrez l’univers de Cameron Olsen dans le reportage vidéo ci-dessus.