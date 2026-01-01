Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le 29 mai prochain

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

durée 10h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une prestigieuse activité de financement, pour la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Saint-Georges en juillet 2027, est prévue le 29 mai prochain dans l'enceinte de l'hôtel du parlement de l'Assemblée nationale du Québec.

En effet, c'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes  entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, qui accueillera 130 invités lors de cette Soirée VIP.

Au programme, une visite exclusive du Parlement, qui sera suivie d’un cocktail et d’un souper gastronomique quatre-services au restaurant Le Parlementaire. Les convives pourront  également prendre part à un encan crié, animé par François Lemieux, membre du comité organisateur des Jeux.  

Un transport aller-retour en autocar de luxe est offert aux premiers participants qui se procureront leur billet.

Ces billets sont en vente dès à présent, au coût de 500 $ pièce (frais en sus). Un tarif préférentiel est offert pour l’achat d’une table complète de huit convives.  

Pour se les procurer ou obtenir plus d’informations, il suffit de visiter le site web des Jeux ou d’écrire à la  coordonnatrice aux activités de financement, Valérie Simard (valerie.simard@2027.jeuxduquebec.com)  

Cette soirée-bénéfice s’inscrit dans une série d’activités de financement visant à amasser des fonds pour soutenir l’organisation et la réalisation de la 61e Finale d'été des Jeux du Québec, qui se tiendra du 30 juillet au 7 août 2027 à Saint-Georges, et dans les environs.

« Accueillir nos partenaires et ambassadeurs à l’Assemblée nationale est une occasion unique de souligner l’ampleur de ce grand rendez-vous sportif et l’engagement exceptionnel de notre milieu. En contribuant à cette soirée-bénéfice, vous soutenez concrètement plus de 3 500 jeunes athlètes qui vivront une expérience marquante et formatrice », a fait savoir le député-ministre, Samuel Poulin.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

« Je me sentais aux olympiques », Manon Bougie fière pour Saint-Georges

Publié hier à 16h15

« Je me sentais aux olympiques », Manon Bougie fière pour Saint-Georges

La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a allumé, ce samedi 7 mars, le flambeau des prochains Jeux du Québec à l’issue de la cérémonie de clôture de la 60e finale hivernale tenue à Blainville. Ce geste symbolique marque officiellement le passage du relais vers la Beauce, qui accueillera la 61e finale des Jeux du Québec d’été du 30 juillet au ...

LIRE LA SUITE
En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

Publié le 3 mars 2026

En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

Toujours en immersion à Blainville dans le cadre de la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com a poursuivi sa démarche en allant à la rencontre des principaux acteurs de l’organisation afin de mieux comprendre ce que représente un tel événement pour une ville hôte. Un exercice particulièrement pertinent alors que Saint-Georges accueillera la 61e ...

LIRE LA SUITE
En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

Publié le 1 mars 2026

En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

EnBeauce.com s’est rendu à Blainville cette semaine à l’occasion de la 60e finale des Jeux du Québec, dans le but de faire découvrir à la population beauceronne à quoi ressemble une ville hôte à un an de l’événement que Saint-Georges accueillera à l’été 2027. Alors que la 61e finale se tiendra en Beauce, il nous apparaissait pertinent d’aller sur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge