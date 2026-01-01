En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

Voir la galerie de photos

Toujours en immersion à Blainville dans le cadre de la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com a poursuivi sa démarche en allant à la rencontre des principaux acteurs de l’organisation afin de mieux comprendre ce que représente un tel événement pour une ville hôte. Un exercice particulièrement pertinent alors que Saint-Georges accueillera la 61e finale à l’été 2027.

Dans ce second reportage vidéo, l’objectif était clair, aller au-delà des plateaux sportifs pour saisir les défis logistiques, l’ampleur de la mobilisation et l’impact concret sur la communauté locale.

Pour se faire nous sommes allés à la rencontre de la mairesse de Blainville, Liza Poulin, ainsi que le directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec de Blainville, François Rioux. Organisation des sites, coordination des bénévoles, gestion des déplacements, hébergement des délégations, sécurité, communications, la tenue des Jeux du Québec implique une planification de longue haleine et une collaboration constante entre les différents partenaires municipaux et régionaux.

Au-delà des aspects techniques, ils ont également abordé l’engouement suscité par l’événement auprès des citoyens, des familles et des acteurs locaux, un élément central pour assurer le succès d’une édition.

Impossible de parler des Jeux du Québec sans évoquer le rôle des bénévoles. Sur place, nous avons également rencontré plusieurs d’entre eux afin de comprendre pourquoi ils ont choisi de s’impliquer.

Nous avons aussi rencontré Marie-Noëlle Cloisson Duquette, directrice générale par intérim de la Chambre de commerce dans la région de Blainville, afin de comprendre comment les entreprises locales se sont approprié l’événement. Les Jeux du Québec ne se limitent pas aux compétitions sportives. Ils représentent aussi une vitrine économique et une occasion de collaboration entre le milieu des affaires et le comité organisateur.

Un message pour la Beauce

Tous les intervenants rencontrés à Blainville ont tenu à adresser un message à la Beauce, auss bien au comité organisateur de Saint-Georges 2027, qu'aux citoyens, futurs bénévoles et entreprises.

Leur point commun: rappeler que les Jeux du Québec ne sont pas un événement comme les autres. Au-delà de la performance sportive, il s’agit d’une aventure humaine, de rencontres, de collaboration et d’un moment fort pour faire rayonner une région.

À un peu plus d’un an de l’arrivée des Jeux à Saint-Georges, cette immersion à Blainville permet de mieux mesurer l’ampleur de ce qui attend la Beauce.

Nous vous invitons à visionner ce second reportage vidéo ci-dessus afin de découvrir les coulisses d’une ville hôte et de mieux comprendre les défis, les réussites et les opportunités qui se présenteront à Saint-Georges en 2027.