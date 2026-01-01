Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vidéo 2 de 2

En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

durée 17h00
3 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Voir la galerie de photos

Toujours en immersion à Blainville dans le cadre de la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com a poursuivi sa démarche en allant à la rencontre des principaux acteurs de l’organisation afin de mieux comprendre ce que représente un tel événement pour une ville hôte. Un exercice particulièrement pertinent alors que Saint-Georges accueillera la 61e finale à l’été 2027.

Dans ce second reportage vidéo, l’objectif était clair, aller au-delà des plateaux sportifs pour saisir les défis logistiques, l’ampleur de la mobilisation et l’impact concret sur la communauté locale.

Pour se faire nous sommes allés à la rencontre de la mairesse de Blainville, Liza Poulin, ainsi que le directeur général du comité organisateur des Jeux du Québec de Blainville, François Rioux. Organisation des sites, coordination des bénévoles, gestion des déplacements, hébergement des délégations, sécurité, communications, la tenue des Jeux du Québec implique une planification de longue haleine et une collaboration constante entre les différents partenaires municipaux et régionaux.

Au-delà des aspects techniques, ils ont également abordé l’engouement suscité par l’événement auprès des citoyens, des familles et des acteurs locaux, un élément central pour assurer le succès d’une édition.

Impossible de parler des Jeux du Québec sans évoquer le rôle des bénévoles. Sur place, nous avons également rencontré plusieurs d’entre eux afin de comprendre pourquoi ils ont choisi de s’impliquer.

Nous avons aussi rencontré Marie-Noëlle Cloisson Duquette, directrice générale par intérim de la Chambre de commerce dans la région de Blainville, afin de comprendre comment les entreprises locales se sont approprié l’événement. Les Jeux du Québec ne se limitent pas aux compétitions sportives. Ils représentent aussi une vitrine économique et une occasion de collaboration entre le milieu des affaires et le comité organisateur.

Un message pour la Beauce

Tous les intervenants rencontrés à Blainville ont tenu à adresser un message à la Beauce, auss bien au comité organisateur de Saint-Georges 2027, qu'aux citoyens, futurs bénévoles et entreprises.

Leur point commun: rappeler que les Jeux du Québec ne sont pas un événement comme les autres. Au-delà de la performance sportive, il s’agit d’une aventure humaine, de rencontres, de collaboration et d’un moment fort pour faire rayonner une région.

À un peu plus d’un an de l’arrivée des Jeux à Saint-Georges, cette immersion à Blainville permet de mieux mesurer l’ampleur de ce qui attend la Beauce.

Nous vous invitons à visionner ce second reportage vidéo ci-dessus afin de découvrir les coulisses d’une ville hôte et de mieux comprendre les défis, les réussites et les opportunités qui se présenteront à Saint-Georges en 2027.

À écouter également :

En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

RECOMMANDÉS POUR VOUS

« Je me sentais aux olympiques », Manon Bougie fière pour Saint-Georges

Publié hier à 16h15

« Je me sentais aux olympiques », Manon Bougie fière pour Saint-Georges

La mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, a allumé, ce samedi 7 mars, le flambeau des prochains Jeux du Québec à l’issue de la cérémonie de clôture de la 60e finale hivernale tenue à Blainville. Ce geste symbolique marque officiellement le passage du relais vers la Beauce, qui accueillera la 61e finale des Jeux du Québec d’été du 30 juillet au ...

LIRE LA SUITE
En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

Publié le 1 mars 2026

En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

EnBeauce.com s’est rendu à Blainville cette semaine à l’occasion de la 60e finale des Jeux du Québec, dans le but de faire découvrir à la population beauceronne à quoi ressemble une ville hôte à un an de l’événement que Saint-Georges accueillera à l’été 2027. Alors que la 61e finale se tiendra en Beauce, il nous apparaissait pertinent d’aller sur ...

LIRE LA SUITE
Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

Publié le 27 février 2026

Une «Soirée VIP» au parlement de Québec en soutien aux Jeux du Québec 2027

Une prestigieuse activité de financement, pour la 61e Finale des Jeux du Québec, qui se déroulera à Saint-Georges en juillet 2027, est prévue le 29 mai prochain dans l'enceinte de l'hôtel du parlement de l'Assemblée nationale du Québec. En effet, c'est le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes  entreprises, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge