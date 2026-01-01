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Début des travaux en juin

Le parc Pomerleau revampé pour les Jeux du Québec

durée 17h00
26 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Situé sur la rive Ouest, le parc Pomerleau connaîtra des transformations majeures, notamment en vue de la présentation des Jeux du Québec à l'été 2027.

C'est ce que vient d'annoncer la Ville de Saint-Georges, par voie de communiqué de presse.

D'abord par l'aménagement d'un piste de vélocross BMX, une installation moderne qui répondra aux standards des compétitions.

Le chantier se mettra en branle dès le mois de juin prochain, et sera actif jusqu’en novembre 2026. Les travaux transformeront profondément le site, en y intégrant des équipements adaptés aux nouvelles générations. 

Cette portion de l'aménagement demandera des déboursés de 1,8 M$. financé en partie grâce à la subvention de Sports Québec pour la réalisation des Jeux 2027.

De nouvelles patinoires 

La Ville annonce aussi qu'au terme des travaux de la piste, le parc retrouvera ses installations hivernales, avec l’aménagement de nouvelles patinoires extérieures lors de la saison 2027-2028. Celles-ci ne seront toutefois pas disponibles pour la saison hivernale 2026-2027. L'administration municipale considère aussi les options de construction, à savoir si les surfaces comporteront un système de réfrigération.

Toujours à l’intérieur du parc, des espaces seront dédiés à la pratique d’activités, comme la pétanque et le basketball. Cette approche vise à préserver les usages appréciés tout en intégrant une nouvelle offre sportive et récréative, indique-t-on à l'hôtel de ville. Signalons que l'espace a été cédé à la municipalité en 1991.

«Avec ce projet, nous ne faisons pas que réaménager un parc: nous redonnons vie à un lieu qui fait partie de notre histoire collective, en le projetant résolument vers l’avenir», a souligné la mairesse, Manon Bougie, dans le communiqué de presse.

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