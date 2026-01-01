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La 61e finale aura lieu à Saint-Georges

Québec verse une dernière tranche de 2 M$ aux Jeux du Québec 2027

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8 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'organisation de la 61e Finale des Jeux du Québec, qui aura lieu à Saint-Georges à l'été 2027, vient de recevoir une dernière tranche de financement de 2 M$ en provenance du gouvernement du Québec.

C'est la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

L'aide permettra entre autres de couvrir plusieurs services offerts aux athlètes, dont l'hébergement, les repas et le transport entre les sites.

Rappelons que la Ville de Saint-Georges a déjà reçu des sommes de près de 4,2 millions de dollars pour lui permettre de construire et rénover plusieurs sites de compétition, comme les terrains de volleyball au parc des Sept ‑Chutes, la piste de BMX au parc Pomerleau, et le centre sportif Lacroix-Dutil (glaces Canam et Manac).

À cela s'ajoute une enveloppe de 1,8 million au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, principalement pour l'ajout d'un revêtement synthétique aux installations d'athlétisme de la polyvalente de Saint-Georges, qui seront utilisées lors des Jeux.

Ainsi, la contribution totale du ministère à la préparation de ces Jeux atteint les 8 M$.

«L'obtention des Jeux du Québec, l'an prochain, représente tout un défi pour notre région. Grace à ses nouvelles sommes, en plus de celles pour les infrastructures, nous serons en mesure d'appuyer l'organisation et de maximiser les retombées pour toute la région», a déclaré le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui est aussi ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

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