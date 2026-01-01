«La Flambée» des Jeux du Québec vise une récolte de 50 000 $

Le comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec – Saint-Georges 2027 espère récolter une somme de 50 000 $, lors de La Flambée, terrasses embrasée, qui se déroulera au centre-ville de Saint-Georges les 17 et 18 juillet prochains.

C'est ce qu'a indiqué la directrice générale de l'organisation, Marie-Andrée Giroux, en conférence de presse aujourd'hui, pour dévoiler la programmation de cette activité de financement.

Offert en forfait souper-spectacle, l’événement, qui aura comme commanditaire principal l'entrepreneur Constructions Binet, réunira 11 restaurateurs participants: Dooly’s, Shaker Cuisine et Mixologie Saint-Georges, La Société Microbrasserie, Le Gouvernail Taverne Sportive, Rock Café, Shogun Sushi, Amir, Boa, Georgio, Le Quartier, et Qaisar`s. Les établissements proposeront chacun un menu à leur image et agrandiront la superficie de leurs terrasses pour l’occasion.

Ensuite, les festivaliers pourront poursuivre la soirée dans le centre-ville animé. En effet, une scène principale de spectacles, ainsi que deux bars, seront aménagées dans le stationnement situé entre la 116e et la 118e rue, et qui sera baptisé pour l'occasion Zone Desjardins.

À cet endroit, grâce à la collaboration de Chaudière-Appalaches en spectacle, on pourra entendre, à compter de 19 h le vendredi 17 juillet, deux groupes de pop-rock, soit The American Pies Band, suivi de Back to the 80's, «pour une soirée de génération en feu», ont qualifié les organisateurs. Le lendemain, place au country avec Midnight Rodéo et Blue Ridge Band.

Qui plus est, une autre terrasse sera animée par un chansonnier pendant les deux jours de l'activité. Elle prendra place entre les édifices des établissements Shaker et Dooly’s.

Marie-André Giroux a souligné que l'activité sera un événement test «qui permettra aux usagers de s'habituer à utiliser des stationnements plus loin [...] parce que je vous annonce que pendant les Jeux en 2027, on va manquer de stationnement à Saint-Georges.» La Flambée, permettra de tester un concept événementiel sécuritaire et rassembleur en prévision de 2027.

Une mobilisation du milieu

Outre les restaurateurs participants, le projet est réalisé grâce à l’engagement de divers partenaires: Les Constructions Binet, Chaudière-Appalaches en spectacle, Desjardins, La Boîte, Les Amants de la Scène et Techno Style.

Tous les profits générés seront versés au comité organisateur de la 61e finale des Jeux 2027.

La vente des billets se fera en ligne par l’entremise de la plateforme de commerce électronique du comité organisateur (https://jeuxduquebec2027.odoo.com/event). Elle débutera le 21 mai.