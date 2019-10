Projet Multisports de Beauceville : une première pelletée de terre

Ce mardi 29 octobre sur les terrains de l’école Jésus-Marie (EJM), la Ville de Beauceville a procédé à la première pelletée de terre pour lancer le début des travaux du nouvel aréna qui fait partie du projet MULTISPORTS en présence des nombreux participants au projet.

À lire également :

La compagnie Honco construira le nouvel aréna de Beauceville

La communauté de Beauceville souhaite amasser 350 000 $ pour le projet multisports

Beauceville devra lancer un 2e appel d'offres pour le projet multisports

L’activité protocolaire s’est tenue en présence du maire François Veilleux, de membres du conseil de ville et du personnel municipal, de la direction de la communauté religieuse et de l’école Jésus-Marie, de la vice-présidente du Groupe HONCO et de représentants de partenaires.

« Aujourd'hui, c'est un jour heureux et positif pour notre ville. Nous devons être fiers de notre projet multisports qui, je le rappelle, se déploie sur deux sites », a d'abord mentionné le maire de Beauceville, M. François Veilleux.

Le nouvel aréna

Cette première phase comprend un nouvel aréna aux dimensions de la LNH qui peut accueillir dans ses gradins jusqu’à 250 spectateurs assis. Il sera aménagé d'une salle polyvalente, de six chambres de joueurs et de tous les services nécessaires.

« Depuis que les soeurs de Jésus-Marie sont arrivées à Beauceville, ça fait 122 ans, on veille au développement des jeunes au niveau spirituel, intellectuel, et aussi au niveau physique, et ça, ça passe par le sport. On est vraiment heureuses d'être partenaires d'un projet qui est mobilisateur, rassembleur pour le milieu. On est fières d'être de la partie et c'est vraiment ensemble qu'on va développer notre ville et que nos jeunes vont être plus heureux de venir ici, à l'école, et bien sûr, à l'aréna », a mentionné Sr Josée Therrien, conseillère provinciale, supérieure de la communauté et présidente du C.A de l'EJM.

La directrice générale de l'EJM, Mme Nathalie Fortier, était fière de prendre la parole à cette occasion et en a profité pour remercier la Ville pour la concrétisation de ce projet.

« Je remercie vraiment très chaleureusement les religieuses qui ont pris la décision d'accepter de céder à la Ville les terrains nécessaires à la construction de ce nouvel aréna. Je souhaite que toute la collectivité, la Beauce au complet, puisse profiter au printemps 2021 de cette nouvelle installation pour le grand plaisir de nos élèves. C'est un travail d'équipe : la Ville, les religieuses de Jésus-Marie, l'école, pour le grand bonheur de tout le monde », a-t-elle ajouté.

Deux nouveaux sites sportifs

En plus du nouvel aréna sur les terrains de l’école privée, la Cité sportive sera construite dans le secteur de l’aréna actuel et de la piscine Yvan-Cliche. La population pourra pratiquer diverses activités sportives avec l’aménagement d’un terrain de baseball, de hockey-balle, de basketball, de volleyball, de la pétanque l’été et une glace extérieure pour le hockey et le patin durant l’hiver.

Une architecture pensée

Honco Bâtiments, qui est responsable de la conception et de la réalisation du projet, a mis une attention particulière dès le début sur l’aspect architectural du nouveau complexe. Il était important de s’assurer qu’il s’harmoniserait avec l’environnement et l’identité de la ville.

« Nos équipes expérimentées, conjuguées aux divers intervenants de la région de Chaudière-Appalaches, travailleront fort pour construire des infrastructures modernes et distinctives de la région », a affirmé la vice-présidente du Groupe Honco, Mme Carole Lacasse.

Un projet mobilisateur

La Ville de Beauceville ont remercié le gouvernement fédéral et provincial pour l'aide reçue, les deux palliers ayant contribué à ce projet. L’école Jésus-Marie a été également remerciée et la Ville de Beauceville dévoilera prochainement d’autres importants partenaires financiers.

« Grâce à tous ces partenaires et aux organismes sportifs et bénévoles impliqués, ce projet mobilisateur renforcera l’ensemble de nos infrastructures de loisirs et permettra de continuer d’offrir à toute la population ainsi qu’aux visiteurs des activités et événements dignes de notre réputation de ville accueillante et dynamique », mentionne le maire François Veilleux.

Prévision de la livraison

Selon les prévisions actuelles, l’ensemble des travaux devrait être complété en mars 2021. La population pourra s’informer de l’avancement des étapes les plus importantes sur les différentes plateformes de communications de la Ville de Beauceville.