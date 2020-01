Beauceville devra enlever son estacade d'ici samedi

Les autorités de la Ville de Beauceville devront retirer d'ici samedi l’estacade installée la veille de Noël par la municipalité sans l'autorisation de l'expert-conseil dans le dossier.

« Moi, j’ai fait une demande d’enlèvement », a indiqué par courriel à EnBeauce.com l'expert technique Brian Morse qui a été chargé par le ministère de la Sécurité publique de superviser le projet de mise en place du dispositif.

« Il faut l’enlever maintenant car plus qu’on attend, plus que ça sera difficile de l’enlever. Il y a un système météo samedi qui pourrait soulever les glaces dimanche alors il faut l’enlever dans les prochains jours », d'expliquer M. Morse dans son message courriel tout en rappelant que le but de l'opération était de retirer le dispositif une fois les glaces formées et « c’est le cas ».

Le retrait du seul des deux câbles qui été mis en place vise aussi à répondre à la demande de Notre-Dame-des-Pins qui ne veut pas qu’il ait d’obstacles dans la rivière qui pourraient affecter leur territoire lors de la débâcle du printemps prochain, a tenu a préciser l'expert.

Le maire de Beauceville, François Veilleux, n'a pas répondu aux nombreux messages envoyés par EnBeauce.com. Il a cependant convoqué les journalistes pour un point de presse qui devrait se ternir demain matin. Certaines sources évoquent de possibles sanctions envers l'administration municipale pour avoir agi à l'encontre des autorités de la Sécurité publique.