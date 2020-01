Beauceville a décroché l'estacade mais ne l'a pas enlevée

Une équipe de la Ville de Beauceville a procédé très tôt ce matin au décrochage du câble Sud de l'estacade en amont des Rapides-du-Diable mais ne l'a pas enlevé en travers de la rivière Chaudière.

« Nous avons respecté le contrat que nous avons signé cet automne avec monsieur [Brian] Morse et le MSP [ministère de la Sécurité publique]. Notre responsabilité était de décrocher le câble mais pas de l'enlever. Nous n'avons pas les équipements et le personnel pour faire cela. S'ils [Brian Mose et le MSP] veulent l'enlever, on ne va pas s'objecter. Le câble est à eux », a déclaré ce matin le maire de Beauceville, François Veilleux, lors d'une conférence de presse fort courue.

Flanqué de presque tous les membres du conseil municipal et du directeur général, Félix Nunez, le premier magistrat a défendu bec et ongles sa décision d'aller de l'avant avec l'installation du câble contre l'avis du conseiller technique et chargé de projet, Brian Morse, parce que la responsabilité première de la Ville « est de veiller à la sécurité de ses citoyens et c'est ce qui a guidé nos actions ». Le maire a aussi révélé qu'il avait demandé un avis juridique sur la question, lequel indiquerait qu'une municipalité a toute liberté d'agir lorsque la sécurité de sa population est en jeu.

M. Morse avait donné 48 heures aux autorités municipales pour procéder « et nous avons respecté ce délai », a tenu à préciser le directeur général Nunez

M. Veilleux se sent très appuyé par la population et ses collègues de la table du conseil et a déclaré n'avoir aucun regret dans les décisions qui ont été prises par son administration. « Ma priorité, je me répète, c'est la sécurité de mes citoyens. J'ai encore du monde qui viennent toutes les semaines pleurer dans mon bureau parce qu'ils ont peur des inondations, qu'est-ce qui va arriver à leur maison [...] J'ai comme l'impression que quelqu'un à quelque part comprend pas ça », a-t-il signifié.

Quant au comité mis sur pied pour traiter des inondations de la Chaudière et composé des deux députés provinciaux, des maires des cités riveraines et des représentants de trois ministères, le maire attend la prochaine rencontre pour voir s'il y aura des solutions concrètes proposées avec l'approche du printemps. « On s'est rencontré à deux reprises. Est-ce que ça a été concluant? Écoutez, la porte est ouverte, ils sont à l'écoute [...] On veut presser le citron, on est en état d'urgence. Un moment donné, il faut faire quelque chose », d'exprimer l'élu.