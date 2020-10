Saint-Georges remporte un prix pour sa remorque de décontamination

La Ville de Saint-Georges a été couronnée hier lauréat Bronze dans la catégorie Innovation-Organismes publics pour sa remorque de décontamination.

Cette remise de prix a eu lieu dans le cadre du quinzième Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail.

Le Service d’incendie de la Ville souhaitait trouver une façon plus sécuritaire de décontaminer les pompiers et les victimes après une intervention.

Une équipe a donc été chargée de conceptualiser une remorque de décontamination pouvant être transportée sur le lieu même de l’intervention.

Cette dernière comprend une douche à l’eau chaude, des vêtements de rechange, des outils et tous les autres matériaux nécessaires à la décontamination. Une innovation qui allège le déroulement de cette importante étape post-incendie.

Saint-Georges avait également reçu le prix Innovation – Organismes publics, région Chaudière-Appalaches, pour cette même création en novembre 2019 et était nominé au Mérite Ovation municipale de l'UMQ en mars dernier.

Point culminant d’un concours tenu à l’échelle du Québec, la remise de ces prix permet d’honorer les entreprises, les organismes publics et les établissements d’enseignement qui innovent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de souligner l’engagement de personnes qui, au quotidien, influencent positivement leur environnement de travail.

Pour respecter les mesures sanitaires toujours en vigueur, la cérémonie de remise s’est tenue de manière virtuelle.