Soccerplex: le maire Morin n'abandonne pas le projet

Malgré le refus du gouvernement québécois de financer à hauteur de 20 M $ la construction d'un complexe de soccer, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, n'entend pas abandonner le projet pour autant.

« Avec d'autres maires avec qui je siège à l'UMQ, nous allons demander à Québec de mettre en place une phase 2 du PAFIRS [Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives] », a signifié le maire lors d'une entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Cette semaine, le ministère de l’Éducation, qui administre ce programme, a dit non à la demande de subvention adressée par la Ville de Saint-Georges pour le projet dont le coût total est évalué à 35 M$. On a entre autres invoqué que cette construction était trop « ambitieuse » et que la demande aurait dû se faire par étape de construction.

« Est-ce qu'on veut que je demande de l'argent pour faire le toit, puis ensuite une autre demande pour faire les murs ? C'est ça y aller par étape ? », a ironisé M. Morin qui ne croit absolument pas que le complexe est trop ambitieux.

Il déplore aussi le fait que le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, n'est pas communiqué avec lui pour faire part de l'état de la situation du dossier.

Claude Morin estime que Québec n'aura pas le choix que de créer une nouvelle enveloppe du programme puisque plus de 600 demandes ont été acheminées, représentant une somme de 1,5 milliards de dollars alors que les sommes disponibles ne sont que de 294 M $.

Après les Fêtes, le gouvernement annoncera les 175 projets qui ont finalement été retenus et c'est après coup que le maire de Saint-Georges, et des collègues d'ailleurs en province, entreprendra ses démarches pour obtenir une deuxième enveloppe.

« Le nombre de demandes reçues démontre que les besoins sont là », de conclure le premier magistrat.