Encore 75 000 $ pour la réfection du pont Perrault

Trois nouvelles entreprises de la région deviennent partenaires de la municipalité de Notre-Dame-des-Pins pour soutenir la réfection du pont Perrault. Ainsi, LESVA, Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches et Les Œuvres Saint-Édouard ajouteront 25 000 $ chacun à ce projet.

« En plus d’être une figure emblématique et historique pour la Beauce, le pont Perrault est une infrastructure importante pour les piétons, les cyclistes ainsi que les quadistes et motoneigistes. C’est dans cette optique, pour promouvoir les sports et les loisirs de plein air ainsi que pour mettre en valeur le patrimoine historique, que le conseil d’administration a accepté de soutenir cet important projet. » , a spécifié Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches. « Il souhaite ainsi que les Beaucerons se réapproprient leur pont et que les touristes puissent venir utiliser et admirer ce symbole de la Beauce. »

À ce jour, 85 % des sommes investies dans le projet proviennent de fonds publics. C'est pour cette raison que la municipalité souhaiterait que les 15% restant soient financé à l'aide du secteur privé.

« Les leaders rencontrés sont à l’écoute de nos demandes, et s’accordent pour dire que la réfection du pont est absolument essentielle à l’essor touristique de notre région. Nous sommes satisfaits de la campagne jusqu’à présent et espérons que de nouveaux donateurs se manifesteront », a ajouté la mairesse, Lyne Bourque.

Rappelons que les travaux de réfection sont prévus pour l’été 2021.

Les entreprises qui désirent participer à cette campagne de financement sont invitées à communiquer avec Dominique Lamarre, directrice générale de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins afin de convenir d’une entente de partenariat.