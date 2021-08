François Veilleux sollicitera un second mandat à la mairie de Beauceville

Sans surprise, le maire François Veilleux vient d'annoncer qu'il sollicitera au second mandat à la tête de la Ville de Beauceville.

C'est ce qu'il a indiqué ce soir, lors de la séance du conseil municipal, qui s'est déroulée à la salle Armand-Berberi du Centre des loisirs, la première ouverte au public en présentiel depuis plusieurs mois.

« Je vais me présenter avec une équipe pro-774 », a-t-il lancé, lui qui avait succédé en 2018 à Luc Provençal, devenu député de Beauce-Nord.

Le premier magistrat a expliqué que sa principale motivation était de mener à terme les nombreux projets de revitalisation de Beauceville, qui a été durement affecté par les inondations de la Chaudière, notamment celle de 2019.

Parmi ceux-ci, le refonte du centre-ville — alors que plus de 100 maisons et commerces ont été démolis, comprenant la construction d'un hôtel-de-ville.

Il y a aussi la création d'un grand parc et d'un centre d'interprétation sur la rivière Chaudière, dans le secteur ouest de la municipalité, face à l'église, auquel la Ville a consenti, à la séance de ce soir, un montant de 50 000$ à la corporation qui doit mener à terme ces installations. Il s'agit d'un projet de 3,5 M$, a fait savoir M. Veilleux, qui comprendra en son centre la protection de la Maison d'Élyse, une bâtisse patrimoniale.

Enfin, rappelons que le nouvel Aréna EJM/René-Bernard, qui s'inscrit dans le développement de la Cité sportive, est en opération depuis la mi-juillet. La Ville a annoncé ce soir que l'ouverture officielle se fera le 29 octobre prochain.

« Je suis vraiment enthousiaste des projets de la Ville pour les prochaine années », a déclaré M. Veilleux qui a rencontré quelques personnes pour constituer son équipe municipale.

D'ailleurs, la conseillère du district 2, Marie-André Giroux, a été la seule, au cours de la séance, à confirmer qu'elle continue l'aventure avec le maire actuel et tentera de se faire élire pour un 3e mandat

Bernard Gendreau (District 6) ne reviendra pas, a-t-il dit alors que les conseillers Claude Mathieu (District 4) et Sylvain Bolduc (District 3) poursuivent leur réflexion.

Ce dernier fera connaître ses intentions « à la séance de septembre », a-t-il précisé ce soir, lui qui pourrait peut-être affronter le maire pour obtenir la chaise de premier magistrat.

En effet, en janvier dernier, le conseiller, qui représente son district depuis 2012, avait déclaré en entrevue avec EnBeauce.com, se sentir de plus en plus « isolé et muselé » à la table du conseil et s'être fait « rentré dedans » à plusieurs reprises sur ses prises de position depuis l'élection de François Veilleux comme maire en 2018.

Sylvain Bolduc avait fait ces déclarations dans le cadre de la controverse entourant l'augmentation du salaire du maire de Beauceville.

Deux sièges (District 1 et 5) sont vacants depuis le départ de Kevin Boutin et Mario Perron.