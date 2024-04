Jeux du Québec: Saint-Georges dépose son cahier technique  

Le comité de mise en candidature de la Ville de Saint-Georges a remis aujourd’hui son cahier technique à Sports Québec afin d’accueillir la présentation des Jeux du Québec à l’été 2027.

Le dossier très étoffé, de quelque 450 pages, élabore dans les moindres détails toutes les infrastructures qui permettront d’accueillir les 3300 athlètes, si la capitale beauceronne est retenue au final.

Chacun des sites sélectionnés permettra d’offrir une expérience maximale aux jeunes qui vivront un moment inoubliable. Le comité de mise en candidature a pris un très grand soin de sélectionner des terrains sportifs qui sont à proximité, voire à quelques pas de marche les uns des autres.

En plus d’offrir des infrastructures de qualité et accessibles, on souhaite maximiser l’expérience des jeunes, des officiels, des responsables et des visiteurs qui pourront se déplacer rapidement sur les divers sites pour ainsi créer une ambiance survoltée.

C’est grâce à l’engagement et l’aide sans réserve du Centre de services scolaires de la Beauce- Etchemin, du Cégep Beauce-Appalaches, du Centre universitaire des Appalaches, des associations sportives, des membres diversifiés des sous-comités ainsi que des forces vives du milieu, que le comité de mise en candidature a pu remettre un cahier aussi élaboré.

Le maire, Claude Morin, la mairesse suppléante, Manon Bougie, et le président du comité de mise en candidature, Donald Paquet, réitèrent, comme ils le font sur toutes les tribunes régionales depuis plusieurs semaines, que l’obtention des Jeux du Québec pour Saint-Georges et toute la Beauce sera un véritable tremplin de développement pour les jeunes de la région.

Le comité de mise en candidature assure que la Ville de Saint-Georges est « vraiment prête ». Les autres villes en lice sont Sorel-Tracy et Terrebonne.