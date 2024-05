C'est jour de scrutin à Saint-Alfred

Presque la moitié des élus à la table du conseil municipal de Saint-Alfred seront des nouveaux venus, à l'issue de l'élection partielle qui se tient aujourd'hui dans la localité.

Les personnes éligibles à voter pourront se présenter à l'édifice municipal, entre 10 h et 20 h, afin de choisir qui comblera les trois postes de conseiller présentement vacants.

Six candidats se font la lutte. Il s'agit de Marie-Josée Therrien et Marc Chamberland, pour le siège No 1, Chantal Couture et Eddie Darac, qui convoitent le poste No 3, et finalement Rouan Bilodeau et Jean-Pierre Veilleux, qui espèrent obtenir le siège No 6.

Signalons que Marie-Josée Therrien, Chantale Couture et Jean-Pierre Veilleux se présentent sous la bannière du groupe Ensemble + fort St-Alfred, qu'ils ont fondé il y a quelques mois.