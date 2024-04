Six candidatures pour les trois postes de conseiller à combler

Presque la moitié des élus à la table du conseil municipal de Saint-Alfred seront des nouveaux venus, au lendemain de la partielle du 5 mai prochain.

Car élection il y aura, puisque six personnes avaient posé leur candidature à la fermeture des mises en nomination à 16 h 30 aujourd'hui, afin de combler les trois postes de conseiller présentement vacants.

Il s'agit de Marie-Josée Therrien et Marc Chamberland, qui se feront la lutte pour le siège No 1, Chantal Couture et Eddie Darac, qui convoitent le poste No 3, et finalement Rouan Bilodeau et Jean-Pierre Veilleux, qui demanderont la confiance des électeurs pour obtenir le siège No 6.

Signalons que Marie-Josée Therrien, Chantale Couture et Jean-Pierre Veilleux se présentent sous la bannière du groupe Ensemble + fort St-Alfred, qu'ils ont fondé il y a quelques mois.