Gestion animalière : Saint-Jules et Tring-Jonction choisissent S.A.B. Chaudière-Appalaches

Les municipalités de Saint-Jules et Tring-Jonction ont annoncé lors de leur conseil de ville du 8 juillet dernier, avoir octroyé un contrat à la société S.A.B. Chaudière-Appalaches inc. pour la gestion animalière de leur territoire.

Pour rappel, cette nouvelle entreprise installée à Vallée-Jonction a été créée par la conjointe du propriétaire de l'Escouade Canine, Mélanie Lecours. Plusieurs municipalités comme Sainte-Marie ou Frampton ont d'ailleurs récemment annulé leur contrat avec l'entreprise qui ne détient pas de permis du MAPAQ.

Dans le procès-verbal de la séance du conseil de ville de Saint-Jules, il est possible de lire que l'entreprise S.A.B. Chaudière-Appalaches inc. sera en charge de l'émission des licences et du recueil des chiens errants. Cette dernière mission étant impossible à respecter pour l'entreprise qui n'a pas de permis.

À noter que le problème est le même pour le territoire de Tring-Jonction, qui lui a accordé le contrat pour ces services. Saint-Lambert-de-Lauzon et Sainte-Elzéar sont aussi concernées par ces difficultés, étant donné que leur gestion animalière est effectuée par cette même entreprise.