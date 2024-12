La pelle amphibie de retour ce printemps

Lundi soir lors de la séance du conseil municipal, la Ville de Beauceville a retenu les services d'une pelle amphibie pour diminuer les effets d'embâcle des glaces de la rivière Chaudière au printemps, comme elle le fait depuis maintenant cinq ans.

Le contrat 2025 a été octroyé encore cette année à Éco Techologie, une entreprise du Nouveau-Brunswick, qui fera 30 heures de cassage pour un montant total 60 475 $. Cette banque passée, le taux horaire est fixé à 850 $ l'heure.

À ce sujet, le conseiller du district 5, Patrick Mathieu, croit que la municipalité devrait envisager de donner le contrat pour au moins trois ans, afin d'inciter les entrepreneurs de la région à s'équiper de la sorte — une embarcation amphibie montée avec une rétrocaveuse.

Retour aussi de l'estacade, qui sera installée prochainement par le Service des travaux publics, du côté Nord de la rivière Chaudière, au pied des Rapides-du-Diable.

Questionné à savoir si ces mesures avaient un véritable effet d'atténuation de la crue des eaux et des glaces lors du dégel, le maire de Beauceville, François Veilleux, s'en est remis aux études de l'ingénieur Brian Morse, du Département de génie civil et de génie des eaux de l'Université Laval, qui démontrent que ces interventions limitent l'intensité des inondations.

La séance en bref

— Beauceville se prépare à l'avance pour les importants travaux de réfection (aqueduc, égouts et asphaltage) qu'elle prévoit faire sur la route Fraser, entre le boulevard Renault et la 25e avenue. Pour ce faire, elle a confié le contrat d'étude géotechnique à la firme Nvira, au montant de 47 197 $, alors que les plans et devis seront préparés par Stantec (69 075 $). On acheminera aussi une demande de subvention au ministère des Transport sous l'enveloppe du PRIMEAU (Programme d’infrastructures municipales d’eau).

— L'administration beaucevilloise sollicitera des appels d'offres via le SEAO (Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec) afin de mener une étude des mesures de résilience concernant la rivière Chaudière et la mise en place de projets de réaménagement de son noyau urbain. Pour ce faire, la Ville dispose déjà d'une enveloppe de 400 000 $ qui lui a été versée l'automne dernier par la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

— Comme la Piscine Yvan-Cliche dessert une partie de la population de la MRC Beauce-Centre hors les limites de Beauceville, la municipalité demande que l'organisme supramunicipal paie 40% de la facture du contrat de peinture et des travaux de réfection du bassin, qui seront entrepris sous peu. En chiffres réels, cela représente un montant de 9 170 $, sur des frais totaux de 22 925 $. La même proportion s'appliquera en cas de dépassement des coûts.

— C'est l'entrepreneur Gingras Électrique, de Beauceville, qui procédera à la fourniture et l'installation de variateurs de vitesse pour le poste d'eau brute du système de traitement des eaux de la municipalité. Le contrat s'élève à presque 35 000 $.

— La Ville vient de vendre un stock restant de matériel d'entretien pour les routes en hiver à l'entrepreneur Pavages de Beauce pour la somme de 72 451 $.