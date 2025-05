Piste cyclable: un investissement total de 8,64 M$

L'ensemble des travaux liés à la piste cyclable, qui s'étale sur 20 kilomètres du territoire de la MRC Beauce-Centre, entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce, sont officiellement terminés.

Cet achèvement a été souligné ce matin par une ouverture officielle de la véloroute, qui s'est déroulée dans le Parc des Rapides-du-Diable à Beauceville, en présence de plus d'une vingtaine de dignitaires.

« Merci à la population pour sa grande patience (dans la réalisation). Il y en a qui disaient qu'ils allaient croire (au parachèvement) quand ils allaient voir (la piste terminée). Maintenant, c'est réglé!», a déclaré le préfet Jonathan Bolduc, qui présidait la cérémonie, puisque la MRC est responsable de l'administration de l'infrastructure.

La réalisation, qui aura pris plus d'une dizaine d'années, a nécessité un investissement total de 8 640 269 $, grâce au soutien de divers partenaires gouvernementaux, municipaux et régionaux, ainsi que l’engagement de citoyens et de donateurs.

Ainsi, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a versé 3 M$ dans le projet alors que les dons et appuis du milieu, notamment des entreprises, ont atteint 1,3 million de dollars. De cette somme, 675 000 $ proviennent du Fonds du Grand Mouvement de Desjardins et des caisses de la région.

Dans les faits, il reste un dernier jalon de réalisation de la voie cyclable sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, soit la construction d'une passerelle, qui enjambera la rivière Calway, dans la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Le ministère des Transport et de la Mobilité durable, qui est propriétaire de la voie — la MRC agit comme locataire — a confié le mandat de réalisation à Construction Longer, de Sherbrooke, pour s'acquitter de la tâche au coût de 2 987 000 $. Le tout devrait être complété d"ici la fin de l'année 2025.

Fermer les livres comptables

Par ailleurs, l'heure est à la reddition finale des comptes dans la réalisation de la piste cyclable, entre la MRC Beauce-Centre, et ses deux villes impliquées.

Or, on pourrait assister à un bras de fer administratif, notamment avec la Ville de Beauceville, qui remet en question le montant d'une facture de 1 807 881 $ qu'il lui faudrait verser, pour honorer sa quote-part dans le projet.

La semaine dernière, le conseil municipal beaucevillois a adopté une résolution demandant à la MRC Beauce-Centre qu'un audit externe de la comptabilité du projet soit mené, avant le finalisation du financement, pour «s'assurer de l'exactitude du calcul et du respect des quotes-parts établies et confirmées à la Ville de Beauceville et à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce», le tout dans un souci de «saine administration des deniers publics, et compte tenu du «nombre important d'intervenants municipaux impliqués ainsi que le grand étalement dans le temps» pour compléter la construction de la véloroute.

La demande sera présentée à la prochaine séance du conseil des maires de la MRC.

D'autre part, le directeur général de Beauce-Centre, Jacques Bussières, a confirmé à EnBeauce.com, lors de la cérémonie de ce matin, que lorsque les livres comptables seront fermées pour la réalisation de la piste, la MRC et le ministère des Transports seront les seuls responsables de payer pour l'entretien et les réparations à la voie cyclable. «Les deux villes ne seront plus impactées»,a-t-il affirmé.