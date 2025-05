Plantation à Beauceville: dernier appel aux bénévoles

La Ville de Beauceville lance un dernier appel aux volontaires qui voudraient prendre part à la phase 1 du projet de Reboisement social, qui débute demain et se poursuit jusqu'à samedi.

Rappelons que l'opération consistera à planter 1 000 arbres et 4 000 arbustes sur des terrains situés en zone inondable du boulevard Renault, entre l'édifice de CAMBI et la descente urbaine de la piste cyclable, située face au pont Fortin.

Cette plantation urbaine sera pilotée par la coopérative de solidarité Arbre-Évolution, en collaboration avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement de Beauceville. Plus d'une quarantaine d'essence seront mises en terre.

Les intéressés pourront choisir les blocs d’heures où ils sont disponibles durant ces journées pour effectuer le travail. Le formulaire d'inscription se trouve en ligne et que l'on peut joindre directement en cliquant ici. La formation sera donnée sur place au début de chaque bloc et les bénévoles devront se munir d’une bouteille d’eau, de gants, de chaussures et vêtements appropriés. La plantation se fera beau temps, mauvais temps.