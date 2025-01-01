Nous joindre
Jacques Bussières n'est plus en poste

La MRC Beauce-Centre met fin au contrat de son directeur général

durée 12h00
16 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les termes de l'entente de fin de contrat du directeur général de la MRC Beauce-Centre, Jacques Bussières, vont demeurer «confidentiels.»

C'est ce qu'a indiqué le préfet, Jonathan Bolduc, lorsque questionné à ce sujet par EnBeauce.com, à la séance du conseil des maires tenue hier soir (mercredi). 

Rappelons que «pour des raisons personnelles», M. Bussières était en congé depuis le 3 mai dernier. À la séance du 17 septembre, les maires avaient entériné les modalités et les indemnités de départ de l'administrateur en chef. Hier soir, ils ont officiellement nommé à la direction générale par intérim (qui comprend aussi les responsabilités de greffier-trésorier) Marcelle Paradis, qui était adjointe de la fonction. Son salaire sera ajusté en conséquence, rétroactivement au 3 mai dernier, premier jour d'absence de Jacques Bussières.

Invoquant l'aspect «légal» du dossier, le préfet Bolduc a limité ses commentaires, précisant seulement comme motif de fin de contrat qu'«à certains égards, il y avait une incompatibilité de vision par rapport aux orientations de la MRC.»

De même, M. Bolduc a encore une fois nié que les démêlés avec le directeur général avaient un lien avec les problèmes de «climat de travail» au sein du personnel de la MRC, qui compte plus de 20 employés.

Les inquiétudes qui avaient été formulées à ce sujet étaient telles que la MRC avait décidé, en avril dernier, de créer un comité spécial à cet effet. Elle avait aussi confié un mandat à la firme Magnetik RH (pour un montant variant entre 15 000 $ à 20 000 $), afin de faire rapport sur l'état de la situation.

Les élus ont pris connaissance du rapport voilà deux semaines. «Le climat de travail était une démarche qui pouvait mettre en lumière des choses, mais qui était vraiment de manière très générale, à l'intérieur des murs de la MRC (sic). Ce que ça a permis de faire aussi, c'est d'avoir un organigramme officiel clairement établi, a commenté le préfet mercredi soir. Puis il y a des choses au fil du temps qui se sont installées et qui n'ont pas été nécessairement adressées. C'était un exercice tout à fait constructif. (Maintenant) tout est bouclé. Le personnel semble satisfait de ce qui a été fait.»

Par ailleurs, EnBeauce.com est en attente d'une réponse à sa demande d'accès à l'information acheminée à la MRC Beauce-Centre, pour connaître les frais juridiques engagées pour régler l'entente de fin de contrat avec maintenant l'ex-directeur général, qui avait été embauché en septembre 2018.

Signalons pour la petite histoire qu'il s'agit d'une deuxième fin de contrat dans la carrière de Jacques Bussières. En effet, comme le rapporte Le Courrier de Portneuf, dans un article paru le 2 janvier 2015, la Ville de Pont-Rouge avait mis fin au contrat de celui-ci, alors qu'il était directeur général de la municipalité. Le maire de l'époque, Ghislain Langlais, avait déclaré que le départ de M. Bussières avait été causé par «des divergences d’opinion entre les membres du conseil et le directeur général sur la gestion du personnel et du matériel».

Le directeur général en congé «pour des raisons personnelles»

