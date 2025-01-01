Sainte-Marie dévoile la maquette de son futur complexe municipal

La Ville de Sainte-Marie vient de dévoiler les premières images de son futur Complexe municipal, présentement en construction sur l’avenue de la Cité.

L'édifice de quatre étages regroupera tous les services administratifs de la municipalité, avec le 2e plancher consacré entièrement à la Bibliothèque Honorius-Provost. Le bâtiment s'élèvera sur un double stationnement souterrain, réservé à l'usage des employés municipaux.

Situé hors de la zone inondable, sa localisation garantira la continuité des services municipaux en tout temps, même en cas de sinistre.

C'est l'entrepreneur général Construction Pierre Blouin qui mène les travaux, pour un montant de 27 386 772 $. Le contrat avait été octroyé par l'administration mariveraine en juillet dernier.

Le gouvernement du Québec finance 65% des coûts de construction, en vertu du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI). La subvention se chiffre à 17 314 547 $.

L'ouverture officielle de l'édifice est prévue à l’automne 2027.