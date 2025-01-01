Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Les travaux de construction sont en cours

Sainte-Marie dévoile la maquette de son futur complexe municipal

durée 08h00
21 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de Sainte-Marie vient de dévoiler les premières images de son futur Complexe municipal, présentement en construction sur l’avenue de la Cité.

L'édifice de quatre étages regroupera tous les services administratifs de la municipalité, avec le 2e plancher consacré entièrement à la Bibliothèque Honorius-Provost. Le bâtiment s'élèvera sur un double stationnement souterrain, réservé à l'usage des employés municipaux.

Situé hors de la zone inondable, sa localisation garantira la continuité des services municipaux en tout temps, même en cas de sinistre.

C'est l'entrepreneur général Construction Pierre Blouin qui mène les travaux, pour un montant de 27 386 772 $. Le contrat avait été octroyé par l'administration mariveraine en juillet dernier.

Le gouvernement du Québec finance 65% des coûts de construction, en vertu du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI). La subvention se chiffre à 17 314 547 $.

L'ouverture officielle de l'édifice est prévue à l’automne 2027.

À lire également

Sainte-Marie recevra 17,3 M$ pour relocaliser son hôtel de ville

Sainte-Marie octroie le contrat de construction de son complexe municipal

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des diplômes remis à 82 pompiers de La Nouvelle-Beauce

Publié le 16 octobre 2025

Des diplômes remis à 82 pompiers de La Nouvelle-Beauce

C'est au Centre communautaire de Saint-Bernard qu’a eu lieu, le 14 octobre, la cérémonie officielle de remise de diplômes des pompiers, organisée par la MRC de La Nouvelle-Beauce. Cette cohorte regroupe 82 pompiers provenant de toutes les municipalités du territoire, Les diplômés ont reçu leurs certificats sur scène, pour chacune des formations ...

LIRE LA SUITE
La MRC Beauce-Centre met fin au contrat de son directeur général

Publié le 16 octobre 2025

La MRC Beauce-Centre met fin au contrat de son directeur général

Les termes de l'entente de fin de contrat du directeur général de la MRC Beauce-Centre, Jacques Bussières, vont demeurer «confidentiels.» C'est ce qu'a indiqué le préfet, Jonathan Bolduc, lorsque questionné à ce sujet par EnBeauce.com, à la séance du conseil des maires tenue hier soir (mercredi).  Rappelons que «pour des raisons personnelles», ...

LIRE LA SUITE
Vallée-Jonction: Émilie Marcoux-Mathieu devient directrice générale et greffière-trésorière

Publié le 15 octobre 2025

Vallée-Jonction: Émilie Marcoux-Mathieu devient directrice générale et greffière-trésorière

Émilie Marcoux-Mathieu occupe désormais le titre de directrice générale et greffière-trésorière à la municipalité de Vallée-Jonction. Elle succède ainsi à Isabelle Perron, qui demeure toujours au sein de l’organisation municipale en tant que directrice générale adjointe.  De par son  parcours  professionnel, madame Marcoux-Mathieu apportera  une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge