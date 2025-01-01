Nous joindre
Ville de Beauceville

Une consultation publique sur le futur Centre de services municipaux et communautaires

durée 17h15
28 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de Beauceville tiendra en novembre une rencontre publique de consultation, afin de discuter du projet d’implantation du Centre de services municipaux et communautaires.

Rappelons que c'est en juillet 2024 que le bâtiment industriel, situé au 662 de la 9ᵉ Avenue, a été acheté au coût de 3,5 M$, du manufacturier en tissage industriel Duvaltex.

Beauceville doit aménager cet ancien édifice «de la Moore» afin d'y installer, sous un même toit, les principaux services municipaux et communautaires, notamment l’hôtel de ville, la bibliothèque Madeleine-Doyon, la caserne de sécurité incendie et divers organismes du milieu.

Actuellement, le projet en est toujours à l’étape de l’étude de faisabilité, plus d'un an après l'achat de la manufacture.

L’activité de consultation, qui aura lieu le mardi 11 novembre à 19 h, au Club de golf de Beauceville, permettra d’informer et d'échanger sur les aménagements envisagés, l’intégration du bâtiment au centre-ville et l’expérience citoyenne souhaitée.

«Ce projet représente bien plus qu’un simple regroupement de services municipaux. Il s’agit  d’un espace collectif, porteur d’un nouveau souffle pour notre centre-ville et pour la qualité de  vie des Beaucevillois», a souligné le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée.

Signalons qu'un contrat de 14 000 $ a été accordé au Groupe consultant Le Portage, pour superviser et faire rapport de la consultation. La même firme est également chargée du montage financier stratégique et de la gestion intégrée du projet de réaménagement. Elle doit accomplir le tout à raison de 64 500 $

De même, une étude énergétique du bâtiment sera menée par Écohabitation, pour la somme de 55 000 $.

En janvier dernier, l'administration beaucevilloise avait confié à Équipe Solutions le mandat de «caractériser» i.e. de mettre à jour les plans architecturaux et techniques du bâtiment, construit au début des années 1950, qui sont désuets et incomplets. Le travail a généré des dépenses de l'ordre de 30 000 $.

