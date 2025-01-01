Un édifice commercial de cinq étages au centre-ville de Beauceville

Un édifice de cinq étages, à vocation commerciale, pourrait bientôt s'élever au centre-ville de Beauceville.

C'est du moins ce qu'a laissé entendre le maire de la ville, Patrick Mathieu, à la séance du conseil municipal, tenue hier soir, qui constituait aussi la première de sa nouvelle administration.

«C'est des millions (de $). C'est pas terminé, ça va continuer», a-t-il échappé à la table, visiblement enthousiasmé par ce qui s'en vient.

En effet, les élus ont entériné une offre d'achat reçue le 25 septembre dernier, de trois partenaires d'affaires, Louis-Charles Filion, Mathieu Nadeau et Steeve Provençal, pour acquérir quatre terrains sur la 9e avenue, attenants à la quincaillerie Home Hardware.

Ces lots (qui comprenaient des habitations, démolies depuis), avaient été achetés par la municipalité au cours des dernières années, afin d'y construire notamment un tout nouvel hôtel de ville, dans ce qui constituait la première mouture du plan de revitalisation, rendu public le 16 décembre 2019.

Les visées de développement ont toutefois changé en cours de route, la pandémie de Covid-19, venant faire exploser les coûts des projets de construction. Depuis, Beauceville avait finalement laissé tomber cette approche, pour acquérir, en juillet 2024, l'usine textile de Duvaltex, qui deviendra le Centre de services municipaux et communautaires. Comme les terrains se trouvaient libérés, la Ville les a mis en vente auprès de promoteurs.

La transaction, d'une valeur de 62 000 $, est conditionnelle à la réalisation du «bâtiment présenté au conseil municipal», indique la résolution. Celle-ci précise aussi que, pour les lots situés de l'autre côté de la 9e avenue, «des pourparlers seront entrepris» pour leur achat.

Outre les investissements pour construire l'édifice, les promoteurs assureront une partie des coûts de réfection des infrastructures municipales du secteur.

Aucun échéancier de réalisation n'a été avancé.

Études routières

Deux voies sur la rive Ouest, qui servent de routes de contournement durant les inondations, seront l'objet d'études en vue d'une éventuelle réfection.

Dans un premier temps, il s'agit de la 46e rue, qui est utilisée lorsque la portion du «quart de mille» de l'avenue Lambert est recouverte d'eau.

L'autre est le rang Saint-Joseph, entre la route 108 et le chemin du Raccourci.

Dans les deux cas, les chemins ne sont pas pavés. Comme la fréquence de passage des véhicules devient très importante et intense durant le contournement, le fond de route a vite fait de se détériorer, surtout par temps pluvieux. L'an dernier, le rang Saint-Joseph a même été interdit de circulation comme voie de détour.

Si la 46e rue ne s'étale que sur quelques centaines de mètres en faux plat, il en va autrement pour le rang Saint-Joseph. Le tronçon concerné couvre une distance de 3,8 kilomètres, dont la portion centrale présente un relief en V assez agressif, même pour le plus téméraire et expérimenté des conducteurs!

Lundi, les élus ont confié deux mandat d'études d'avant-projet de réfection, au Service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan, respectivement de 9 000 $ (46e rue), et 17 000 $ (rang Saint-Joseph). Par ailleurs, c'est la firme Englobe qui effectuera l'étude géotechnique et la caractérisation des sols de la phase II du rang Saint-Joseph, au montant 81 856 $.

Le directeur général de la Ville, Serge Vallée, a indiqué que le ministère des Transports et de la Mobilité durable était très au fait de la situation. Il espère que la démarche permettra d'obtenir un financement prioritaire et conséquent pour être à même de mener les travaux.