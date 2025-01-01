Futur centre municipal de Beauceville: «On peut pas se permettre d'aller trop vite»

«Je suis convaincu qu'avec nos élus, on va être capable d'aller chercher ce qu'il faut (en financement) et de le faire (centre municipal) à un coût abordable pour la communauté [...] On s'était fait un échéancier (de réalisation) un peu plus court mais on va l'étirer un peu car on ajoute certains éléments. On peut pas se permettre d'aller trop vite. Autrement, on va "fesser" un mur (en termes de coûts).»

C'est le message essentiel livré hier soir, par le directeur général de la Ville de Beauceville, Serge Vallée, à la quarantaine de citoyennes et citoyens qui s'étaient déplacés au Club de golf, malgré le mauvais temps, pour assister à la rencontre publique de consultation, afin de discuter du projet d’implantation du Centre de services municipaux et communautaires (CSMC).

Rappelons que c'est en juillet 2024 que le bâtiment industriel, situé au 662 de la 9ᵉ Avenue, a été acheté au coût de 3,5 M$, du manufacturier en tissage industriel Duvaltex. Le premier critère qui a motivé l'acquisition de cette usine est qu'elle se trouve complètement en retrait de la zone inondable.

Beauceville doit aménager cet ancien édifice «de la Moore» afin d'y installer, sous un même toit, les principaux services municipaux et communautaires, notamment l’hôtel de ville, la bibliothèque Madeleine-Doyon, la caserne de sécurité incendie, une salle multifonctionnelle et des locaux et espaces pour accueillir divers organismes du milieu, comme le Comité d'aide de Beauceville et Le Murmure, pour ne nommer que ceux-ci.

D'entrée de jeu, dans ce qui constituait sa première adresse publique comme nouveau maire, Patrick Mathieu a rappelé l'importance du volet «participatif» de la population à la réalisation du centre, «que les gens aient leur mot à dire, car c'est quand même onéreux. Puis on va avoir à vivre avec cet édifice-là pour de nombreuses années.»

Il a aussi rappelé que la requalification du bâtiment — c'est-à-dire le changement de fonctionnement ou de vocation d'un lieu — n'est qu'une étape, majeure certes, pour la revitalisation de tout ce secteur de la ville «qui est en perte de vitesse», selon lui. «C'est une action qui fait partie d'un ensemble. Je comparerais ça à un arbre (bâtiment), mais il y a aussi la forêt (secteur). On va dynamiser tout ça parallèlement», a dit le premier magistrat.

Par ailleurs, M. Mathieu a fait savoir que de «bonnes nouvelles» allaient très bientôt être annoncés pour la Ville de Beauceville, sans toutefois en dévoiler la teneur.

«Coeur de la communauté»

Les personnes présentes hier soir ont pu s'exprimer sur le projet, par le biais d'un questionnaire numérique administré en direct par le directeur général du Groupe consultant Le Portage, Guillaume Boudreau, la firme qui a été retenue pour superviser et faire rapport de la consultation. Cette même firme est également chargée du montage financier stratégique et de la gestion intégrée du projet de réaménagement.

La très grande majorité s'attendent à ce que ce lieu deviennent le «coeur de la communauté», une «belle maison chaleureuse», un lieu «central» de rassemblement, qui mettra en évidence le savoir-faire beaucevillois, tant en matière de développement économique que de créations artistiques.

Sur un plan plus pragmatique, l'assistance espère que le réaménagement de l'édifice se fasse dans une approche éco-responsable, qui utilisera les meilleurs technologies environnementales.

Les questions du coût du projet, et son échéancier de réalisation, ont aussi été soulevées.

«Actuellement, mon mandat est de donner au conseil (municipal) un plan de travail défini, précis, où toutes les éventualités vont avoir été vues, a répondu Serge Vallée. Après ça, on va le faire financer comme il faut, et quand cela va être prêt, "Bang!", on décide, on travaille. Mais il faut absolument le faire car je ne veux pas me retrouver avec un coût trop élevé pour le fardeau fiscal de la population [Ce serait] inacceptable», a conclu le directeur général.