Une cérémonie à la mémoire de René Leduc célébrée demain

Une cérémonie à la mémoire du maire de Saint-Séverin, René Leduc, décédé subitement le 4 novembre, se tiendra ce dimanche 23 novembre, à la Salle Ô Sommet de Saint-Jules.

Rappelons que l'homme de 77 ans venait d'être réélu par acclamation, pour un 2e mandat à la tête de la petite localité. Il était aussi le doyen en âge des maires à la table du conseil de la MRC Beauce-Centre. M. Leduc était aussi reconnu comme un leader du développement culturel.

Le cérémonie se mettra en branle à compter de 11 h. Les personnes qui désireraient prendre la parole pour s'exprimer en son honneur pourront le faire. Elles doivent cependant exprimer leurs intentions à l'avance par voie de courriel (loisirs@tringjonction.qc.ca) ou par téléphone (418 209-2619).