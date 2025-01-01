Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Maire de Saint-Séverin

Une cérémonie à la mémoire de René Leduc célébrée demain

durée 15h00
22 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Une cérémonie à la mémoire du maire de Saint-Séverin, René Leduc, décédé subitement le 4 novembre, se tiendra ce dimanche 23 novembre, à la Salle Ô Sommet de Saint-Jules.

Rappelons que l'homme de 77 ans venait d'être réélu par acclamation, pour un 2e mandat à la tête de la petite localité. Il était aussi le doyen en âge des maires à la table du conseil de la MRC Beauce-Centre. M. Leduc était aussi reconnu comme un leader du développement culturel.

Le cérémonie se mettra en branle à compter de 11 h. Les personnes qui désireraient prendre la parole pour s'exprimer en son honneur pourront le faire. Elles doivent cependant exprimer leurs intentions à l'avance par voie de courriel (loisirs@tringjonction.qc.ca) ou par téléphone (418 209-2619).

À lire également

Décès du maire de Saint-Séverin, René Leduc

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Beauceville: le nouveau conseil se répartit les tâches

Publié le 20 novembre 2025

Beauceville: le nouveau conseil se répartit les tâches

Les membres du nouveau conseil municipal de la Ville de Beauceville ont profité de leur première séance publique, lundi soir, pour se répartir les tâches au sein des divers comités. Rappelons d'abord que deux membres de ce conseil ont subi le test électoral, lors du scrutin du 2 novembre. Il s'agit du maire Patrick Mathieu, qui a défait le ...

LIRE LA SUITE
Rapprocher les citoyens du pouvoir local: la priorité du nouveau maire de Saint-Benjamin

Publié le 19 novembre 2025

Rapprocher les citoyens du pouvoir local: la priorité du nouveau maire de Saint-Benjamin

Alex Veilleux a été élu par acclamation à la mairie de Saint-Benjamin, le vendredi 14 novembre. Personne ne s’étant présenté lors du scrutin général du 2 novembre, l’enseignant en éducation physique, résident de la municipalité depuis trois ans, a déposé sa candidature à l’élection partielle. Il rejoint un conseil municipal composé de quatre ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: près de 14,3 M$ en travaux autorisés en octobre

Publié le 19 novembre 2025

Saint-Georges: près de 14,3 M$ en travaux autorisés en octobre

La Ville de Saint-Georges a délivré 129 permis de construction et de rénovation au cours de ce mois d’octobre, pour une valeur totale de 14,37 millions de dollars. Ces projets permettront notamment l’ajout de 32 nouvelles unités de logement sur le territoire. Depuis le début de l’année, ce sont 1448 permis qui ont été autorisés, représentant un ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge