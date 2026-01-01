Nous joindre
Saint-Martin: le budget franchit le cap des 5 M$

durée 14h00
23 janvier 2026
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le budget de fonctionnement 2026 de la Municipalité de Saint-Martin est de 5 043 821 $, ce qui représente une augmentation de 9,27% par rapport à l'an dernier.

C'est du moins le document qui a été adopté par les élus, en séance extraordinaire du conseil, ce lundi 19 janvier.

La hausse est principalement attribuable au financement de la route 204 Sud, et à l’augmentation des taux d’intérêt, lors du renouvellement de certains emprunts.

Au chapitre des revenus, les taxes foncières vont générer 3 391 388 $ dans les coffres de la municipalité.

Ainsi, pour une propriété desservie d’une valeur de 250 000 $, le taux de taxes demeurera pratiquement inchangé. Cette stabilité est rendue possible grâce à un ajustement du taux lié à l’assainissement des eaux, permettant de compenser les variations dans les autres postes budgétaires.

Cependant, l’impact sera différent pour les habitations de la même valeur en secteur non desservie. En effet, le compte de taxes connaîtra une augmentation d’environ 9 %, reflétant les ajustements nécessaires pour assurer l’équité entre les différents types de propriétés et soutenir les services municipaux.

Pour les postes de dépense, les charges les plus importantes concernent les loisirs et la culture (787 905 $), l'hygiène du milieu (784 937 $) et le transport (713 557 $).

Quant au Plan triennal d’immobilisations 2026 à 2028, il atteint 9 M$ pour la première année, 8,5 M$ en 2027, et 3,5 M$ la troisième année.

À cet effet, le projet de terrain de tennis et de pickleball, inscrit à la première année du plan, est contesté par plusieurs citoyens. L'avis de règlement d'emprunt de 425 000 $, montant nécessaire pour construire le terrain, a dépassé le seuil suffisant de signatures pour forcer la tenue éventuelle d’un scrutin référendaire.

L'administration fera savoir prochainement quelle suite sera donnée à ce dossier. 

