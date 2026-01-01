Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Demande de financement

Projet de stade multisports: le ministre Samuel Poulin est furax

durée 11h15
4 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le député de Beauce-Sud et ministre responsable de Chaudière-Appalaches, Samuel Poulin, a été prompt à réagir à la décision de la Ville de Saint-Georges de déposer une nouvelle demande d'aide financière au gouvernement du Québec, pour son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité.

«J’ai pris acte du dépôt des projets de la ville de Saint-Georges dans le PAFIRSPA. Malgré mes conseils des dernières années, la Ville de Saint-Georges a déposé au gouvernement du Québec le même projet, au même coût. Une rencontre était d’ailleurs prévue avec eux le 16 février prochain», a-t-il indiqué dans une déclaration envoyée par courriel, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de l'administration georgienne.

Le projet de stade de Saint-Georges est le même que celui qui avait été proposé en 2023. Il offrirait un bâtiment d'une superficie de plus de 9 500 m2 avec un terrain répondant aux exigences des compétitions provinciales. À l'époque, le coût de construction était évalué à 39 M $.

«Il est essentiel de réviser les coûts de ce projet afin d’assurer sa réalisation et d’éviter que la facture soit assumée par les familles. J’y crois sincèrement, mais à un meilleur coût», ajoute le ministre Poulin.

Il rappelle qu'avec les investissements majeurs réalisés par le gouvernement Legault au cours des dernières années en matière d’infrastructures sportives à Saint-Georges (construction du complexe multisport, de la piste d’athlétisme et de six nouveaux plateaux sportifs) ainsi que l'obtention des Jeux du Québec en 2027, «nous sommes l’une des villes au Québec disposant du plus grand nombre d’infrastructures sportives pour ses citoyens.»

Il semble que les canaux de communication entre la nouvelle mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, et le député de Beauce-Sud, soient déjà court-circuités, alors que les deux parties s'étaient rencontrées, pas plus tard que la semaine dernière, pour échanger sur les priorités de la Ville.

Signalons qu'en juillet 2024, Saint-Georges avait essuyé un premier refus de financement pour ce stade.

«Il faut donc travailler ensemble afin d’avoir une chance réelle d'obtenir [le financement]», a conclu Samuel Poulin dans son message.

À lire également

Saint-Georges revient à la charge avec son projet de stade multisports

Manon Bougie et Samuel Poulin échangent sur les priorités à Saint-Georges

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Georges revient à la charge avec son projet de stade multisports

Publié à 10h15

Saint-Georges revient à la charge avec son projet de stade multisports

Par voie de communiqué de presse, la Ville de Saint-Georges a fait savoir qu'elle déposera de nouveau une demande d'aide financière au gouvernement du Québec, pour son projet de stade multisport, qui dormait dans les cartons de la municipalité. La requête sera envoyée au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de ...

LIRE LA SUITE
Réfection du rang Saint-Joseph: Québec dit non à la demande de subvention

Publié hier à 15h15

Réfection du rang Saint-Joseph: Québec dit non à la demande de subvention

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a dit non à la demande de soutien financier de la Ville de Beauceville pour la réfection du rang Saint-Joseph. Dans une lettre envoyée en janvier, le direction régionale du ministère indique qu'elle ne dispose pas des fonds dans son Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), pour donner suite ...

LIRE LA SUITE
La Municipalité de Frampton cède officiellement son église

Publié hier à 14h00

La Municipalité de Frampton cède officiellement son église

L’église de Frampton entre dans une nouvelle ère. La municipalité a confirmé, ce samedi 30 janvier, la vente officielle de l’édifice à Émilie Ferland et Clifford Miller, qui deviennent ainsi les nouveaux propriétaires de ce bâtiment emblématique du patrimoine local. La transaction, conclue entre la Fabrique Sainte-Famille de Beauce et la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge