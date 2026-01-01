Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Georges

Le projet de logements abordables bientôt en branle

durée 16h15
27 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le projet de construction de 41 logements abordables, à l'angle de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges, devrait très prochainement se mettre en branle.

C'est ce qu'a appris EnBeauce.com de bonne source.

Au cours des prochaines semaines, les premières opérations consisteront à décontaminer le terrain vacant, situé dans le quartier du centre-ville. Les lieux sont dans cet état depuis que les édifices qui s'y trouvaient autrefois, dont les anciens studios de Radio-Beauce, ont été démolis à la fin de l'été 2023.

L'annonce du projet de 17 M$ avait été faite en décembre de la même année par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la Ville de Saint-Georges, et la Société immobilière communautaire de Beauce (SICB), qui encadre la réalisation. À ce moment-là, la contribution prévue par le gouvernement du Québec était de l'ordre de 7 M$, et celle de l'administration georgienne aux environs de 3 M$.

Dans ce nouveau bâtiment, 19 appartements compteront une chambre à coucher, 12 en auront deux et 10 seront destinés aux familles avec enfants puisqu'il comporteront trois chambres. L'immeuble comprendra également 10 autres logements qui seront réservés à la clientèle de la Maison de la famille Beauce-Etchemins et du Bercail.

Signalons qu'un logement est considéré comme abordable s’il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage. Bien des gens croient qu’un «logement abordable» désigne uniquement un logement locatif subventionné par le gouvernement. En réalité, ce terme générique peut regrouper les habitations fournies par les secteurs privé, public et sans but lucratif. Il englobe également tous les modes d’occupation: logements locatifs ou pour propriétaire-occupant, coopératives d’habitation ou logements permanents ou temporaires.

À lire également

Saint-Georges : un investissement de plus de 17 M$ pour des logements abordables

Saint-Georges: la démolition des bâtiments de la 120e est terminée

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une nouvelle directrice générale à la MRC Beauce-Centre

Publié à 15h00

Une nouvelle directrice générale à la MRC Beauce-Centre

La MRC Beauce-Centre compte une nouvelle directrice générale et greffière-trésorière en la personne de Sylvie Côté. Elle est entrée en poste ce lundi 23 mars. La dame compte une solide expérience en administration publique, notamment dans le milieu municipal. Elle occupait récemment le poste de conseillère stratégique au ministère de ...

LIRE LA SUITE
Kraft Hockeyville: une aventure mobilisatrice pour Scott

Publié le 23 mars 2026

Kraft Hockeyville: une aventure mobilisatrice pour Scott

«Nous sortons de cette aventure avec un sentiment de victoire collective. La  mobilisation que nous avons créée et l’énergie positive générée sont déjà un succès pour notre municipalité et poseront les bases de nombreux projets futurs.»  C'est le bilan tiré par le maire de Scott, Frédéric Vallières, dans une conférence de presse tenue ce matin, à ...

LIRE LA SUITE
MRC de Beauce-Sartigan: 1,7 M$ pour le développement des communautés

Publié le 19 mars 2026

MRC de Beauce-Sartigan: 1,7 M$ pour le développement des communautés

En séance hier soir, le conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan a adopté le Cadre d’intervention pour la vitalité du territoire, une étape essentielle pour accéder au Fonds régions et ruralité (FRR) du gouvernement du Québec. Dans ce document, la MRC cible différents enjeux et identifie les priorités d’intervention pour favoriser la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge