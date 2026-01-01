Le projet de logements abordables bientôt en branle

Le projet de construction de 41 logements abordables, à l'angle de la 120e rue et de la 2e avenue à Saint-Georges, devrait très prochainement se mettre en branle.

C'est ce qu'a appris EnBeauce.com de bonne source.

Au cours des prochaines semaines, les premières opérations consisteront à décontaminer le terrain vacant, situé dans le quartier du centre-ville. Les lieux sont dans cet état depuis que les édifices qui s'y trouvaient autrefois, dont les anciens studios de Radio-Beauce, ont été démolis à la fin de l'été 2023.

L'annonce du projet de 17 M$ avait été faite en décembre de la même année par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, la Ville de Saint-Georges, et la Société immobilière communautaire de Beauce (SICB), qui encadre la réalisation. À ce moment-là, la contribution prévue par le gouvernement du Québec était de l'ordre de 7 M$, et celle de l'administration georgienne aux environs de 3 M$.

Dans ce nouveau bâtiment, 19 appartements compteront une chambre à coucher, 12 en auront deux et 10 seront destinés aux familles avec enfants puisqu'il comporteront trois chambres. L'immeuble comprendra également 10 autres logements qui seront réservés à la clientèle de la Maison de la famille Beauce-Etchemins et du Bercail.

Signalons qu'un logement est considéré comme abordable s’il coûte moins de 30 % du revenu avant impôt du ménage. Bien des gens croient qu’un «logement abordable» désigne uniquement un logement locatif subventionné par le gouvernement. En réalité, ce terme générique peut regrouper les habitations fournies par les secteurs privé, public et sans but lucratif. Il englobe également tous les modes d’occupation: logements locatifs ou pour propriétaire-occupant, coopératives d’habitation ou logements permanents ou temporaires.