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Avenir du bâtiment

Église de Saint-Benjamin: la consultation publique se tient ce soir

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21 avril 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est ce soir, à compter de 18 h 30, qu'aura lieu l'importante consultation publique qui orientera les décisions que prendront les élus du conseil municipal de Saint-Benjamin, quant à l’avenir de l’église de l'endroit.

Le maire, Alain Veilleux, présentera un document faisant état des coûts annuels de maintien des installations, qui sont la propriété officielle de la municipalité depuis 2023, soit l'année après que son utilisation religieuse ait cessé.

Le premier magistrat mettra aussi sur la table les trois scénarios d'avenir de l'immeuble: une vente au privé ou à un organisme, une conservation et une réhabilitation de l'édifice ou, une démolition pure et simple.

Lors de la rencontre de consultation, dans la salle Daniel Lessard (ancienne sacristie), les personnes présentes pourront exprimer leurs points de vue, suite à la présentation faite par le conseil municipal. Pour les autres résidents, ils pourront s'exprimer en communiquant avec la Municipalité.

Lorsque la collecte des commentaires sera terminée, le conseil municipal prendra une décision sur le scénario retenu et établira un plan d'action pour la suite à donner.

EnBeauce.com sera présent ce soir pour rapporter la tournure de la rencontre.

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Une consultation publique sur l'avenir de l'église de Saint-Benjamin

 

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