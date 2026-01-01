Piste cyclable: le plan B mis en oeuvre cette année, affirme le préfet Mathieu

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) va mettre à exécution «cette année» son plan B pour assurer le passage des usagers de la piste cyclable au dessus de la rivière Calway.

C'est du moins ce qu'a affirmé le préfet de la MRC Beauce-Centre, Patrice Mathieu, lors de la séance du conseil des maires, tenue mercredi.

Ce scénario B sera d’utiliser le pont de la route 173, et de l'aménager de façon sécuritaire pour que les cyclistes puissent traverser le cours d'eau.

Rappelons qu'en juillet 2025, les travaux de construction de la passerelle pour enjamber la Calway, à la hauteur de la piste cyclable, ont été complètement interrompus, après que des pluies torrentielles aient causé le débordement de la rivière, et emporté une partie du remblai ferroviaire, qui devait constituer un des axes du pont. Le chantier n'a pas repris depuis.

Ce pont-passerelle représente le dernier jalon pour compléter la Véloroute de la Beauce sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. Un porte-parole du MTMD avait confié récemment à EnBeauce.com que les travaux pour réaliser cette nouvelle passerelle nécessiteront encore «quelques années de démarche.»

C'est pourquoi le conseil des maires réclame depuis plusieurs mois qu'une traverse, même temporaire, soit construite pour compléter le tracé. À cet effet, le préfet Mathieu a rencontré à plusieurs reprises des représentants de la direction régionale du ministère. Il a obtenu d'eux une assurance que la traverse alternative sera réalisée en 2026. À la séance de mercredi, il n'a toutefois pas été en mesure de dire la date précise de mise en chantier, lorsque questionné par EnBeauce.com.

Toujours dans ce dossier, les maires ont adopté, durant la séance, deux résolutions appuyant les demandes du MTMD, auprès de la Commission de protection du territoire agricole, pour prolonger les délais d'autorisation des travaux.

Fonds culturel 2026

L'appui financier à neuf projets a été approuvé par les élus, en vertu des sommes disponibles dans le Fonds culturel 2026. Un montant maximal de 3 000 $ pouvait être alloué. Les initiatives retenues sont les suivantes:

Tring tricote serré

Municipalité de Tring-Jonction — 2 940 $

Créer, explorer et partager la culture ensemble

Municipalité de Saint-Odilon-de-Cranbourne — 2 820 $

La bibliothèque, un lieu de culture

Ville de Saint-Joseph-de-Beauce — 2 625 $

Au rythme des racines

Ville de Beauceville — 2 555 $

Fresque artistique collective

Municipalité de Saint-Victor — 2 475 $

Granges-étables et bâtiments secondaires

Comité culturel de Saint-Séverin — 2 125 $

Notre village en couleurs

Municipalité de Saint-Frédéric — 1 909 $

Veillée de danse traditionnelle québécoise

Association québécoise des loisirs folkloriques Beauce-Bellechasse — 1 525 $

Que dirais-tu à ton toi de 2031 ?

Société du patrimoine des Beaucerons — 1 026 $