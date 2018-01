Luc Provençal, maire de Beauceville, déplore l'accident survenu à St-Georges

Le maire de la Ville de Beauceville, Luc Provençal, appuie fortement son homologue de la Ville de Saint-Georges, Claude Morin, en ce qui concerne l’importance du prolongement de l’autoroute 73. Ce dernier déplore également le récent accident survenu à Saint-Georges, mardi le 16 janvier dernier, dans lequel une personne est décédée et une autre a été blessée.

À lire également :

M. Provençal se dit « très atterré » par le décès de la jeune Beaucevilloise dans la fleur de l’âge, Anne-Sophie Veilleux.

« Cet accident majeur en est un de trop. En fait, chaque accident du genre en est un de trop, surtout lorsqu’il en résulte des décès », de commenter le maire de Beauceville, Luc Provençal.

« Je réitère tout mon appui à M. Claude Morin pour le prolongement de l’autoroute qui est très important, particulièrement pour la sécurité de nos citoyens ainsi que pour les impacts économiques engendrés », d'ajouter le principal intéressé.

Luc Provençal explique que ce dossier se doit d’être traité en priorité par les gouvernements et souhaite, en son nom personnel et au nom des membres du conseil de la Ville de Beauceville, transmettre ses plus sincères sympathies à la famille endeuillée ainsi qu’à tous leurs proches.