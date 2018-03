La FQM appuie la demande de mandat d’initiative à la commission sur l’aménagement du territoire

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a appuyé la demande de mandat d’initiative relatif à l’accès aux services financiers de proximité en région quant à la commission sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale afin de trouver des solutions pour maintenir l’accessibilité aux services et assurer le dynamisme et la vitalité des collectivités.

À lire également

« L’argent comptant est utilisé pour toutes sortes d’activités locales et est au cœur de la vie économique de plusieurs de nos municipalités en milieu rural. En ce sens, les effets de la fermeture d’un guichet automatique ne se limitent pas aux difficultés de transiger en espèces. Il faut donc analyser ces effets et déterminer comment il est possible de concilier les impératifs de rentabilité des institutions financières, avec la nécessité de veiller à une occupation dynamique de l’ensemble du territoire québécois. Dans ce contexte, un mandat d’initiative nous semble tout désigné pour aborder ce problème », a souligné le président du FQM, Jacques Demers.