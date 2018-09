La Beauce gagne une conseillère du ministère de l'Immigration

La région de la Beauce pourra désormais bénéficier directement de l’expertise du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion en matière d’attraction et de rétention des personnes immigrées. Ce ministère vient d'engager une nouvelle conseillère, Mme Julie Rodrigue, qui travaillera au bureau de Services Québec de St-Georges.

Cette action s'inscrit dans la stratégie gouvernementale visant à favoriser l'intégration des personnes immigrées dans les régions du Québec.

Il y a quelques jours, le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, M. David Heurtel, a rappelé que cette action faisait partie des engagements pris par le gouvernement lors du Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination.

Une stratégie d'envergure

Ce forum, qui s'est tenu en décembre dernier, visait essentiellement à mettre en place une « nouvelle stratégie d’intervention territoriale » destinée à offrir « un service de proximité axé sur l’accompagnement de la clientèle ».

Le gouvernement du Québec croit que sa stratégie permettra de coordonner l'ensemble des actions menées par ce ministère avec les entreprises, les partenaires et les acteurs locaux en ce qui concerne l'intégration des personnes immigrées. Dans cette optique, le gouvernement du Québec veut conférer à Services Québec un plus grand rôle, un rôle stratégique.

Le déploiement du ministère de l'Immigration dans les régions comme la Beauce s’inscrit aussi dans les mesures du Plan économique du Québec 2018-2019. Un investissement de plus de 200 M$ avait été annoncé par le gouvernement Couillard pour l’intégration et la francisation des personnes immigrées.

Critiques et politique

Cette importante nouvelle survient dans un contexte où le candidat de la CAQ dans Beauce-Sud, Samuel Poulin, se montre de plus en plus critique face à la gestion du gouvernement libéral en matière d’intégration. Jeudi, il a affirmé lors d’une conférence de presse que les gouvernements précédents avaient échoué en matière d’intégration et de rétention des immigrés en région.