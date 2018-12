Malgré les critiques, Maxime Bernier a le vent dans les voiles

Jeudi dernier, près de 400 militants du Parti populaire du Canada se sont déplacés pour entendre son chef, Maxime Bernier, prendre la parole à l’hôtel Travelodge, à Québec. Le député de Beauce a semblé très satisfait de l’accueil qu’on lui a réservé. Il y a trois mois à peine, sa formation politique n’existait même pas encore.

À lire également :

Certains pourraient parler d’un coup de tonnerre, tellement le nouveau parti de Maxime Bernier semble croître rapidement. De nombreux commentateurs prédisent toujours un cuisant échec à l’élu beauceron, mais certains chiffres pourraient les faire mentir. D’abord, depuis sa création en septembre dernier, le Parti populaire a déjà reçu l’appui de 33 000 membres, ce qui est loin d’être banal. À titre de comparaison, le Parti vert compte actuellement 19 000 membres, et il existe depuis 35 ans. Un fait que M. Bernier a aimé rappeler durant son discours.

Le nombre de militants présents à Québec est un autre indicateur : les organisateurs avaient prévu accueillir entre 250 et 300 personnes, mais ce sont finalement presque 400 personnes qui se sont présentées à l’Hôtel Travelodge, tout près des ponts. Bref, un succès pour l’équipe de Maxime Bernier, qui a semblé encouragée de voir autant de militants sur place. Fait intéressant : plusieurs jeunes se trouvaient dans la salle, signe que le parti suscite l’intérêt de toutes les générations.

« C’est juste le début, mais c’est grâce à vous qu’on est capable de bâtir un parti en si peu de temps », a d’abord dit Maxime Bernier, juste après être monté sur la scène. « Je pense que les gens sont tannés des politiciens qui disent quelque chose un jour et son contraire le lendemain. Nous, c’est complètement à l’opposé : on dit ce qu’on croit, on croit ce qu’on dit, on le dit avec passion et conviction, et c’est grâce à vous qu’on est capable de bâtir ce parti-là », a affirmé le chef du Parti populaire devant des militants conquis.

Économie, gestion de l’offre et immigration

Le député de Beauce a abordé de nombreux thèmes durant son discours d’environ 45 minutes. Économie, immigration et gestion de l’offre étaient au rendez-vous. Sans surprise, M. Bernier a réaffirmé son opposition au système de la gestion de l’offre, qu’il a rebaptisé « cartel de l’UPA ».

Concernant l’immigration, M. Bernier a affirmé qu’il entendait revenir au seuil qui avait été fixé par le gouvernement conservateur de Stephen Harper (2006-2015). Maxime Bernier veut revenir à 250 000 immigrants par année pour l’ensemble du territoire canadien, alors que 310 000 nouveaux arrivants s’installeraient maintenant chaque année au Canada. De plus, l’ancien ministre fédéral veut sélectionner davantage de futurs Canadiens en fonction des besoins économiques, notamment pour aider à solutionner le problème de la pénurie de main-d’œuvre. Un problème particulièrement criant en Beauce.

Un rapport remis dernièrement au gouvernement Trudeau conseille aussi d’augmenter le seuil à 450 000 immigrés par année, un objectif que M. Bernier juge totalement déraisonnable. Le député de Beauce a rappelé que 49% de la population canadienne souhaitait accueillir moins de personnes immigrées, selon une étude publiée au mois d’août 2019.

De rally en rally

Le premier « rally » de M. Bernier a eu lieu il y a environ deux semaines à Vancouver, en Colombie-Britannique. Pour l’occasion, environ 300 personnes s’étaient déplacées. Récemment. M. Bernier a aussi participé à des rassemblements à Calgary, Winnipeg, Saskatoon, Toronto et Gatineau. « On est capable de faire des rally comme ça, parce qu’on a de plus en plus de membres dans notre parti. On a plus de 33 000 membres en date d’aujourd’hui », a affirmé Bernier, qui s'est présenté comme le seul capable de battre Trudeau à la prochaine élection.