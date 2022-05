Olivier Fecteau portera les couleurs de Québec solidaire dans Beauce-Sud

Les membres de Québec solidaire, réunis à la salle Optimiste de l’Aréna de Saint-Côme-Linière le 15 mai, ont confirmé la candidature d'Olivier Fecteau comme candidat de ce parti dans la circonscription de Beauce-Sud en vue des élections d'octobre prochain.

Étudiant en droit à l’Université de Sherbrooke, Olivier Fecteau a particulièrement à cœur la question de l’exode des jeunes vers les grands centres et la pénurie de main-d'œuvre. La diminution ou la disparition de services dans certains secteurs comme les CLSC, les épiceries et les commerces locaux, lui apparaissent également comme des enjeux importants directement reliés à cet exode.

Il a grandi dans la municipalité de Saint-Gédéon et y est toujours enraciné. Travaillant à temps partiel comme assistant technique en pharmacie depuis 5 ans, il souhaite fondamentalement aider les autres. Il fait d’ailleurs du bénévolat, notamment au sein d’étudiant ProBono Canada, offrant des services juridiques aux personnes qui vivent des situations difficiles et qui ont peu de moyens, en collaboration avec la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke. Il participe également, avec un groupe d’étudiants et le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, à élaborer une politique environnementale.

Olivier Fecteau croit que l’épanouissement de la Beauce doit passer tout d’abord par un retour des services de proximité ainsi que par la promotion et le soutien de la solidarité intergénérationnelle. Il souhaite également travailler sur la question des changements climatiques, afin que la Beauce devienne partie prenante d’une transition écologique connectée avec les gens.

« Je sais que la région est durement touchée par l’exode des jeunes vers les grands centres. Puisque les petites entreprises forment le cœur de notre économie locale, cet enjeu me rejoint énormément et je voudrais pouvoir aider la Beauce à conserver sa main-d'œuvre et sa qualité de vie! Mais pour ça, il nous faut des services, ce qui manque grandement. Ce n’est pas normal, que dans nos villages, on n’ait pas accès à des services de qualité, accessible, comme n’importe quel citoyen urbain. Ça me brise le cœur de voir nos aînés, qui ont bâti la Beauce qu’on connaît, souffrir de ce manque de services », a souligné le candidat par voie de communiqué de presse.

M. Fecteau récolte d’ailleurs l’appui de l'ancienne porte-couleurs de la formation politique dans Beauce-Sud, Diane Vincent.