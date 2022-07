Élections: Hans Mercier de nouveau candidat dans Beauce-Sud

Le chef du Parti 51, Hans Mercier, sera de nouveau candidat dans Beauce-Sud en vu des élections québécoises qui auront le 3 octobre prochain.

« Pour moi, c'est impensable que les Beaucerons aient le choix entre un député invisible [Samuel Poulin] et un aspirant [Jonathan Poulin] parachuté de la métropole. Ça démontre bien que les vieux partis se soucient pas mal plus de gagner des sièges que de vraiment représenter les intérêts des Beaucerons », a-t-il déclaré dans son communiqué de presse d'annonce, diffusé aujourd'hui.

Il estime que le gouvernement de François Legault a tenu « une gestion déplorable de la pandémie » qui a divisé le Québec, en plus de gravement endommager son économie et son tissu social. D'ailleurs, concernant la COVID-19, M. Mercier, qui est un avocat de profession, avait entrepris l'an dernier un recours judiciaire contre l’État québécois pour faire tomber le passeport vaccinal.

Il évalue que la CAQ est un parti qui a donné des « subventions douteuses et des contrats sans appels d'offres » en plus d'avoir complètement camouflé sous le tapis toute réforme du mode de scrutin. « Un bilan peu reluisant qui démontre bien que tant qu'on continuera de changer les politiciens et les bannières sans changer le système, on aura toujours le même résultat », a-t-il conclu.

Rappelons que le Parti 51, fondé par Hans Mercier en 2016, propose que le Québec devienne un état souverain annexé aux États-Unis d’Amérique.

À l'heure actuelle, outre M. Mercier, deux autres candidats sont officiellement dans le course pour l'obtention du siège de Beauce-Sud soit le député sortant, Samuel Poulin (Coalition Avenir Québec), et Jonathan Poulin (Parti conservateur du Québec).