Clermont Rouleau confirmé comme candidat du PLQ

C’est devant une quinzaine de partisans, réunis à l’Hôtel Le Journel de Saint-Joseph-de-Beauce, que Clermont Rouleau a été confirmé candidat officiel du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Beauce-Nord en vue des élections générales d'octobre prochain.

« Je suis un gars qui construit », a déclaré dans son message ce grand-père de quatre petits-enfants qui oeuvre dans le domaine du dépannage routier depuis de nombreuses années. Il a également été entrepreneur dans le secteur de l’électromécanique au cours des années 1990, ainsi que camionneur de 2004 à 2008.

Bien qu'il ne soit par un résident du comté (il habite Saint-Étienne-de-Lauzon), il ne se considère pas comme un candidat « parachuté » par le PLQ ni un agneau sacrifié compte tenu de la lutte serrée que se feront la CAQ (Luc Provençal) et le PCQ (Olivier Dumais). « Je ne suis pas un résident physiquement mais vous savez, entre Beauce-Nord et Lévis, c'est une ligne imaginaire qui est là, c'est administratif. Moi, ma vie s'est autant passée à Lévis que dans le Beauce (...) Ce qui est "l'fun" de la Beauce, c'est que les gens sont extrêmement fiers et débrouillards. C'est pour ça que j'ai envie de travailler avec ce monde-là », a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com hier soir.

Son programme électoral pour le circonscription portera principalement sur la crise de la pénurie de main-d'œuvre et les solutions à apporter pour soutenir les entreprises locales touchées par ce problème.

Il entend mener une campagne traditionnelle, avec affichage, rencontres avec des représentants d'organismes et porte-à-porte auprès des électeurs.