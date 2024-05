«Je dois mettre de l’avant les intérêts supérieurs de notre région» — Samuel Poulin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a réagi aux récentes déclarations de l'Union des producteurs agricoles concernant le prolongement de l'autoroute 73 sur le territoire de la ville de Saint-Georges.

« Nous avons respecté notre engagement et je suis allé chercher les sommes pour le prolongement de l’autoroute 73. C’est suivant les pressions que j’ai réalisé auprès de mon gouvernement que nous avons assuré son inscription au Programme québécois des infrastructures (PQI). À la suite de nombreuses rencontres avec les propriétaires de terrains, ce projet est maintenant à l’étape de la planification et une équipe est dédiée au ministère des Transports pour l’avancement de chacune des étapes. Le projet avance si bien que des travaux d’arpentages et de forages sont en cours. Dans les prochaines semaines, le ministère des Transports présentera un tracé pour obtenir l’approbation du ministère de l’Environnement. Ce sera là une nouvelle étape de franchie vers l’achèvement de l’autoroute Robert Cliche. Nous souhaitons conserver nos échéanciers et on ne peut faire d’omelettes sans casser des œufs. Chaque projet de tracé peut représenter des défis. Nous demeurons toutefois fermes sur les objectifs, tout en poursuivant nos échanges avec le secteur agricole. Comme député, je dois mettre de l’avant les intérêts supérieurs de notre région. Ce projet vise à améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements à Saint-Georges. Plus encore, il est essentiel au développement économique de toute la Beauce ! », a mentionné l'élu.

Rappelons que, ce mardi, le Syndicat de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de Beauce-Sartigan et la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches ont partagé un communiqué de presse déplorant le choix du tracé retenu par le ministère du Transport du Québec (MTQ) pour le prolongement de l’autoroute 73.

Ils soulignent que ce dernier traverse une importante zone agricole dynamique, touchant des terres additionnelles exploitées par la ferme Beaulain Holstein inc. et la Ferme Kristault inc. qui sont localisées sur la 175e Rue à Saint-Georges.

